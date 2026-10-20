Contraloría emite fallo de responsabilidad fiscal por 36.400 millones contra la Alcaldía de Teusaquillo por edificio de nueva sede

En la mañana de este 20 de octubre, la Contraloría de Bogotá emitió un fallo de responsabilidad fiscal en segunda instancia contra la Alcaldía Local de Teusaquillo, tras una obra inconclusa adelantada por esa dependencia.

Proponen prohibir nombres de actores armados en colegios públicos de Bogotá: esta es la iniciativa del concejal Julián Uscátegui

El daño fiscal se produjo por irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. La obra permanece inconclusa y no está prestando servicio, por lo que se calcula una afectación financiera superior a los 36.400 millones de pesos.

Los recursos invertidos no cumplieron el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y atención a la ciudadanía. Además, la sede actual presenta deficiencias relacionadas con las comunicaciones, la logística y la seguridad industrial, así como la ausencia de baños públicos. Esta situación dificulta el desarrollo de las labores de la Alcaldía y la prestación de sus servicios.

Más de $36.400 millones estarían comprometidos en una obra que no cumple su propósito: la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo sigue sin prestar servicio a la ciudadanía. Foto: Cortesía: Contraloría de Bogotá

Denuncian posibles irregularidades en RTVC, durante el anterior gobierno, por “planillas irregulares” de contratistas

La decisión fue adoptada mediante un auto del 13 de octubre de 2026. Además de notificar a la Contraloría, se ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones de su competencia.

“Estamos hablando de una obra por más de $36.400 millones que quedó inconclusa, que no cumplió el propósito esperado y que no presta el servicio para el que fue contratada, lo que sigue afectando el funcionamiento de la Alcaldía Local de Teusaquillo y la atención a los ciudadanos”, comentó el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Arístides Herrera.

La Alcaldía Local de Teusaquillo continúa operando en una sede con deficiencias de comunicaciones, logística y seguridad industrial, además de carecer de baños públicos, mientras la nueva edificación permanece sin funcionar. Foto: Contraloría de Bogotá

El edificio se encuentra ubicado sobre la carrera 30 con calle 40a. En varias imágenes tomadas por la entidad se puede evidenciar el alto deterioro que tiene la sede en varios de sus pisos. Charcos, paredes llenas de humedad, estructuras evidentemente afectadas, entre otros hechos, dejan ver la situación que hoy denuncia el ente de control a través de su comunicado.