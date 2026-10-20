A sus 30 años, Davinson Sánchez podría cambiar nuevamente de equipo en Europa. Después de pasar varias temporadas en el Galatasaray de Turquía, ahora estaría a meses de irse para un campeón de Champions League: el Benfica de Portugal.

Davinson Sánchez, defensor colombiano al servicio del Galatasaray de Turquía. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Allí compartiría con Jhon Jáder Durán, quien permanece sin compatriotas luego de que se produjera la salida de Richard Ríos hace un par de meses hacia Arabia Saudita.

Cerca de cerrarse para Sánchez

Benfica parece estar obsesionado con Dávinson desde hace varios años. En el mercado de pases ya se había escuchado sobre dicha posibilidad, pero en las temporadas de traspasos pasados no se llegó a un buen puerto.

En esta oportunidad, todo iría encaminado según los reportes de la prensa internacional que retumban en Colombia.

😲 ¡DAVINSON SÁNCHEZ LLEGARÍA AL BENFICA! @velezfutbol en Palabras Mayores dio a conocer la información que circula en Europa al respecto del central de la selección Colombia. https://t.co/sVdM64nV8W — Deportes RCN (@DeportesRCN) October 20, 2026

Carlos Antonio Vélez hizo referencia a lo mencionado por la prensa europea y opinó: “Muy cerca de ser traspaso en enero... ya hubo varios intentos. Este es el cuarto intento”.

“Sería la presencia de otro colombiano en Benfica”, anticipó en caso de que todo llegue a buen puerto.

Sobre cifras y otros pormenores de la transacción no se han conocido detalles puntuales. Con el paso de los meses se espera que se vaya filtrando más información para confirmar el nuevo club de Dao en el Viejo Continente.

Así lo reportan en Turquía

Fotospor es uno de los medios turcos que más han hecho mención a la posible salida de Sánchez de Galatasaray. Este apunta a que un nivel bajo del zaguero en sus presentaciones recientes impulsa a los directivos a no querer seguir contando con el defensor y capitán de la Tricolor.

El portal, en el titular de la noticia, puso: “Se espera que el Benfica lo traspase en el mercado de fichajes de enero y el Galatasaray también está dispuesto a venderlo”.

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Si bien el vínculo contractual entre el defensa y su actual equipo aún es extenso, no ve con malos ojos poder cortarlo para que se traslade a Portugal, donde es de todo el gusto de las Águilas de Lisboa.

En la nota redactada por los turcos también hacen referencia al costo del posible negocio. Una cifra alta, pero que Benfica es capaz de pagar para moverse con firmeza en el próximo mercado de traspasos.

“El contrato de Davinson Sánchez con el Galatasaray finaliza el 30 de junio de 2029. Se estima que su traspaso costará alrededor de 30 millones de euros”, dijo Fotospor.

Dávinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia. Foto: ISI Photos via Getty Images

Cerraron el reporte haciendo mención a un fichaje fallido para Dávinson en el pasado periodo. En dicha oportunidad se le vinculó con la Serie A de Italia: “Queda por ver si el Benfica podrá lograr lo que el Como no pudo”.

Durán se hace lugar

Mientras se resuelve lo de Sánchez, Jhon Durán va ganando terreno y buenos comentarios en Benfica por sus actuaciones recientes.

La semana pasada en la Europa League fue titular y marcó doblete, lo que le daría la chance de que su DT, Marco Silva, lo vuelva a considerar para este jueves vs. Omonia.