Señalan a Dávinson Sánchez por jugada que terminó en gol del Barcelona: quedó comprometido

Dávinson Sánchez, defensor colombiano de Galatasaray, quedó comprometido en el gol que João Cancelo marcó a favor del Barcelona sobre los instantes finales del primer tiempo en el partido válido por la fecha 2 de la Champions League.

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Sobre el minuto 43, Eren Elmalı cortó un avance de Lamine Yamal y parecía alejar el peligro del área turca; sin embargo, Dávinson le dio un toque más a la pelota y permitió que Dani Olmo habilitara a Cancelo con espacio para definir.

El lateral portugués no desaprovechó la oportunidad y decretó la igualdad en un partido que se le estaba embolatando al FC Barcelona.

Hinchas de Galatasaray lanzaron críticas contra Dávinson Sánchez en redes sociales, mientras que algunos medios de Turquía señalaron al colombiano como responsable del empate con el que se fueron al descanso.

Dávinson Sánchez, titular en Galatasaray vs. Barcelona

Hasta el momento de ese error, Dávinson Sánchez estaba haciendo un partido destacado contra Barcelona. La ausencia de un delantero centro natural le exigía estar más atento al ingreso de jugadores como Anthony Gordon, Dani Olmo y Lamine Yamal desde afuera.

Cabe recordar que Raphinha, máximo goleador del Barça esta temporada, no estaba disponible por precaución. Aunque la lesión muscular que sufrió con la selección de Brasil no es de gravedad, el técnico Hansi Flick prefirió darle descanso para evitar problemas más graves.

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Los azulgranas formaron en Estambul con Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Dani Olmo.

Galatasaray, por su parte, dispuso como titulares a Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Dávinson Sánchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı; Mario Lemina, Lucas Torreira; Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leão y Victor Osimhen.

Este compromiso, que se disputó en Estambul, era válido por la segunda fecha de la fase de liga. Barcelona partía como amplio favorito a conseguir los tres puntos, pero se encontró con un aguerrido rival que le puso las cosas difíciles de principio a fin.

Galatasaray, de hecho, alcanzó a marcar el 2-0 sobre la media hora de juego; sin embargo, el VAR apareció para anular el segundo tanto de la noche por fuera de lugar de Barış Alper Yılmaz.

Esa decisión fue un punto de quiebre para que Barcelona tomara confianza, volviera a atacar y remontara el marcador para llevarse el premio mayor de su visita a territorio turco. Los azulgranas todavía no conocen la derrota esta temporada ni en LaLiga, tampoco en la Champions.