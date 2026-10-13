Manchester City vs. PSG: canal y hora para ver el partido de lujo por la Champions League

Manchester City y París Saint-Germain protagonizan el partido más importante de la semana en la Champions League. Este miércoles, 14 de octubre, se enfrentarán en el Etihad Stadium y pondrán en juego el liderato de la tabla de posiciones.

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El conjunto dirigido por Enzo Maresca viene de golear al Liverpool en condición de visitante (0-3), mientras que los parisinos llegan con aire en la camiseta después de ganarle a Le Mans (3-1) en el reinicio de la Ligue 1.

El partido de Manchester City vs. PSG está programado para iniciar a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido a través de ESPN 2. Los usuarios de dispositivos móviles podrán ver el compromiso a través de Disney+, adquiriendo la suscripción a su plan prémium.

Estos son los horarios de la transmisión en Latinoamérica:

4:00 p. m.: Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

2:00 p. m.: Colombia, Ecuador y Perú.

3:00 p. m.: Venezuela y Bolivia.

1:00 p. m.: México y Costa Rica.

Choque de ‘gigantes’ en Manchester

El vigente doble campeón de Europa visita al líder intocable de la Premier League, a quien no parece afectarle el reciente veredicto de culpabilidad por numerosas infracciones a las normas financieras del fútbol inglés.

Manchester City, pendiente del recurso que ha presentado a esa decisión y de la eventual sanción que pueda recibir, saldó su primer partido como “culpable” con un triunfo inapelable por 3-0 en Anfield frente al Liverpool en un ambiente muy hostil.

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El miércoles, en su primer partido en el Etihad Stadium, los Citizens tendrán un recibimiento completamente diferente por parte de sus aficionados y el encuentro puede convertirse en un aquelarre en defensa de los propietarios emiratíes y de la inocencia del club.

Enfrente, un PSG con modelo similar al del City, dos “clubes cuya capacidad económica no procede únicamente de su actividad ordinaria, sino también del respaldo de enormes recursos externos”, denuncia con frecuencia el jefe de LaLiga de España, Javier Tebas, convertido en el adalid de la lucha contra los clubes-estado.

Gracias al dinero de Abu Dhabi y Catar, respectivamente, City y PSG se han convertido en los últimos años en alternativas al poder de los clubes más tradicionales.

Fuera de los despachos, pocos partidos en Europa pueden concentrar tantas estrellas en el césped, empezando por Erling Haaland de un lado y Ousmane Dembélé en el otro.

El delantero noruego del City ha marcado 59 goles en 59 partidos de Champions y, de volver a ver puerta el miércoles, se convertirá en el futbolista con más goles anotados en sus primeros 60 partidos en este torneo, superando a Ruud van Nistelrooy (48).

¿Dónde ver en vivo el partido de Manchester City vs. PSG?

Torneo: Champions League 2026/2027 - Fecha 2.

Champions League 2026/2027 - Fecha 2. Lugar : Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra).

: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra). Fecha y hora : miércoles, 14 de octubre, 2:00 p. m. (COL).

: miércoles, 14 de octubre, 2:00 p. m. (COL). Canales: ESPN 2 y Disney+.

*Con información de la AFP.