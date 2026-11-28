Real Madrid cayó a la tercera posición de LaLiga de España, luego de perder en condición de local frente a Deportivo Alavés (1-2). Además del resultado adverso, el conjunto merengue sufrió la expulsión de Jude Bellingham por doble amarilla.

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Atlético de Madrid fue el gran beneficiado de la jornada sabatina, pues subió a la segunda casilla después de vencer al Elche (2-3).

Barcelona, líder absoluto del fútbol español, tendrá la oportunidad de extender su ventaja este domingo visitando a Deportivo de La Coruña. Ahora mismo tiene dos puntos de ventaja sobre los ‘colchoneros’ y tres por encima de los ‘merengues’.

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 13 12 0 1 51 15 36 36 2 Atlético Madrid 14 11 1 2 29 12 17 34 3 Real Madrid 14 11 0 3 34 13 21 33 4 Real Betis 14 8 3 3 21 17 4 27 5 Real Sociedad 13 7 1 5 23 23 0 22 6 Racing de Sa... 14 6 2 6 23 33 -10 20 7 Athletic 13 5 4 4 19 15 4 19 8 Alavés 14 5 4 5 20 19 1 19 9 Sevilla 13 5 4 4 18 20 -2 19 10 Villarreal 13 4 3 6 19 18 1 15 11 RCD Espanyol 13 4 3 6 14 14 0 15 12 Deportivo 13 3 6 4 16 17 -1 15 13 Rayo Vallecano 13 4 3 6 16 22 -6 15 14 Osasuna 13 4 3 6 13 23 -10 15 15 Celta de Vigo 13 2 7 4 11 12 -1 13 16 Levante 14 2 6 6 18 25 -7 12 17 Valencia C. F. 13 3 3 7 9 20 -11 12 18 Getafe 13 3 3 7 8 21 -13 12 19 Elche C. F. 14 2 5 7 17 24 -7 11 20 Málaga 14 0 5 9 12 28 -16 5

Real Madrid 1-2 Alavés

Real Madrid volvió a empezar perdiendo por tercer partido consecutivo en su feudo del Santiago Bernabéu, pero esta vez sin lograr remontar, como había pasado frente a Celta y PSV Eindhoven.

Los ‘merengues’ tuvieron la iniciativa del juego, pero se estrellaron contra la buena defensa alavesista y la gran actuación del portero Antonio Sivera. El guardameta del Alavés se lució en un disparo en carrera de Vinícius (9′), que este sábado lo intentó de todas las maneras sin suerte.

Tampoco Mbappé y Bellingham lograron acertar con sus ocasiones, mientras el Alavés aprovechó la única ocasión clara que tuvo en la primera parte.Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen para plantarse ante Thibaut Courtois y ganar el mano a mano (22′).

Real Madrid siguió gozando de las mejores ocasiones, pero el gol volvió a caer del lado alavesista con un pase al área, donde Ángel Pérez batió a Courtois (61′).

Alavés empezó a acusar el esfuerzo desplegado y el Real Madrid aprovechó para meterlo en su área, donde apareció Mbappé para recortar distancias (69′) e incluso estuvieron a punto de empatar con un remate de Carlos Espí al palo (84′).

Los blancos acabaron asediando la portería rival, pero el Alavés logró aguantar el resultado para apuntarse una segunda victoria consecutiva en LaLiga.

Elche 2-3 Atlético de Madrid

Los goles de Alejandro Grimaldo de penal (5′), el surcoreano Lee Kang-In (7′) y el argentino Julián Álvarez (41′) dieron una sufrida victoria a los rojiblancos ante un Elche, para el que marcaron el portugués Martim Neto (27′) y Buba Sangaré (48′).

El Atlético sumó su segunda victoria consecutiva en el campeonato español para ponerse provisionalmente a dos puntos del líder Barcelona.

“Puede pasar en el fútbol. Así y todo, creo que el equipo siempre tuvo el protagonismo, siempre quiso atacar y tuvimos situaciones para no estar siempre peligrando el partido”, apuntó Diego Simeone, técnico del cuadro colchonero. “Sabíamos que nos iba a tocar sufrir en algún momento y creo que supimos sufrir”.

*Con información de la AFP.