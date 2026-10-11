Manchester City no se dejó del ambiente hostil de Anfield: aplastó a Liverpool y así dejó la Premier League

Manchester City, en superioridad numérica, aplastó con un 3-0 al Liverpool en un estadio de Anfield hostil, este domingo en Premier League, sólo unos días después de haber sido declarado culpable de infracciones financieras a gran escala.

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El líder del campeonato inglés aprovechó la expulsión de Ryan Gravenberch (62′) para tomar el control del partido y plasmar su dominio con goles de Erling Haaland (65′), Jérémy Doku (68′) y Ryan Cherki (78′).

La victoria devuelve al City su ventaja de tres puntos en lo más alto de la tabla, por delante del vigente campeón Arsenal, pero el futuro de cualquier aspiración al título depende del resultado del recurso del club contra las acusaciones generalizadas de irregularidades financieras.

El City llegó protegido por una escolta policial ante el esperado recibimiento hostil en Anfield, pero no se repitieron las escenas violentas de 2018, cuando el autobús del equipo fue apedreado con botellas antes de un choque de Champions.

Victoria de Manchester City sobre Liverpool en Anfield. Foto: AFP

Las opciones del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, se vieron mermadas por las lesiones de Dominik Szoboszlai, Alexander Isak y Cody Gakpo, y el técnico español sufrió su primera derrota desde que tomó las riendas de los Reds.

Tres minutos después de la expulsión de Gravenberch, culpable de una entrada fallida sinónimo de segunda tarjeta amarilla, el inevitable Erling Haaland abrió el marcador con una volea imparable (65′).

En la celebración lanzó besos hacia la grada visitante, en la que se encontraban en particular su padre, Alf-Inge (exjugador del club), y el rockero Noel Gallagher, figura de Oasis y seguidor histórico de los Citizens.

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Estos apenas habían terminado de aplaudir cuando Jérémy Doku subió el segundo al marcador (68′). Ryan Cherki asestó el golpe de gracia, tras una sucesión de pases y regates en apenas unos metros cuadrados en el área local (78′).

Exceptuando la Community Shield, perdida 3-0 contra el Arsenal en el partido inaugural de la presente temporada, ya son ocho victorias en ocho partidos para el Manchester City, entre todas las competiciones.

Así quedó la tabla de posiciones tras la sexta jornada. Foto: Win Sports

El Paris Saint-Germain, su próximo adversario, intentará romper esta racha el miércoles en la Liga de Campeones en el Etihad.