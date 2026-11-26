La preocupación por la salud de Adriana Betancur sigue presente en la vida de los seguidores y las personas cercanas a la presentadora. En las últimas horas, Milena López, quien compartió con ella durante su etapa en el programa de RCN Muy buenos días, utilizó sus redes sociales para entregar información sobre su estado de salud actual y agradecer las muestras de solidaridad y apoyo que ha recibido su familia.

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A través de sus historias de Instagram, la presentadora publicó un comunicado en el que explicó que Betancur tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia el pasado lunes 23 de noviembre, debido a una complicación de salud. Aunque el procedimiento salió bien, su recuperación todavía causa preocupación, pues su condición continúa siendo compleja.

“Adri presentó una complicación que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Aunque la cirugía salió bien, su estado de salud continúa siendo muy delicado”, afirmó.

La noticia también estuvo acompañada de un agradecimiento especial para quienes respondieron al llamado de donación de sangre que se había realizado anteriormente. Según contó la presentadora, la solidaridad de las personas ha sido muy importante para acompañar a la familia en medio de este difícil momento.

“Nuestro más profundo agradecimiento y una bendición muy especial para cada uno de ustedes por este invaluable gesto de amor y solidaridad”, compartió Milena en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Milena López reveló novedad en la salud de Adriana Betancur. Foto: Instagram: @smilelopez

Además de entregar detalles sobre la cirugía, la presentadora transmitió un mensaje de esperanza y aseguró que tanto los familiares como las personas cercanas a Adriana mantienen la fe en su recuperación. La presentadora también hizo referencia a sus creencias religiosas y a la confianza que tienen en que todavía la esperan muchas cosas por vivir.

En medio de esta situación, Milena López aprovechó para pedirles a sus seguidores que no dejen de acompañar a Adriana con sus oraciones. La intención es que pueda superar las complicaciones de salud y avanzar favorablemente en los próximos días.

La historia publicada provocó diferentes reacciones entre los usuarios de Instagram, quienes enviaron mensajes de cariño, fortaleza y apoyo para la presentadora de RCN. Muchos también expresaron su deseo de que pueda regresar pronto a casa y retomar sus actividades.

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Adriana Betancur es recordada por su paso por la televisión colombiana, especialmente por su participación en Muy buenos días, espacio en el que compartió con varias figuras públicas como Milena y también Laura Acuña.

Por ahora, los seguidores y allegados a la presentadora permanecen atentos a cualquier actualización sobre su evolución. Mientras tanto, Milena López sigue acompañando a su amiga y excompañera, y agradeciendo las muestras de afecto que han llegado durante estos días complicados para ella y sus seres queridos.