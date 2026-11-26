Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz colombiana Valentina Lizcano decidió exponer una incómoda experiencia que vivió con un taxista mientras se movilizaba por las calles de la ciudad de Medellín.

Según su relato, llegó a sentirse en peligro debido a las reiteradas insinuaciones y actitudes de coqueteo por parte del conductor durante un trayecto nocturno desde el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia.

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Los comentarios del taxista sobre su apariencia y las preguntas de carácter personal que le hizo mientras transitaban por sectores solitarios y poco concurridos aumentaron su temor; aun así, reconoció que optó por no confrontarlo ni manifestar su incomodidad, ya que transitaban por sectores poco transitados.

Además, la actriz explicó que el cierre de un túnel los obligó a cambiar la ruta y tomar el camino por Las Palmas, un desvío que se sumó a otras intervenciones del conductor que le generaron preocupación. Por esta razón, contó que se comunicó con una persona de confianza y le compartió su ubicación en tiempo real con varias amigas como medida de precaución, hasta que finalmente logró llegar a salvo a su casa.

“Yo soy una persona amable, con una apertura para hablar con todo el mundo. Yo miedo a los hombres no les tengo, pero me sentí tan incómoda que me tocó compartir la ubicación a otras amigas y sentirme incómoda”, manifestó Lizcano en su publicación.

Asimismo, cuestionó que el hombre opinara sobre si era o no atractiva, pues señaló que resulta incómodo cuando se trata de un desconocido. “No tiene por qué estarme diciendo si yo soy linda o no soy linda. Yo no necesito que me lo esté diciendo”, afirmó.

Ante las posibles justificaciones de quienes atribuyen estas situaciones a la manera de vestir, la artista fue contundente al rechazar que la vestimenta de una persona pueda convertirse en un argumento para minimizar, justificar o restar importancia a cualquier conducta de acoso.

“Si yo no te estoy haciendo conversa, no me la hagas. Necesito que me estés echando los perros”, reiteró Lizcano al cuestionar la actitud del conductor del taxi que tomó para desplazarse en la Ciudad de la Eterna Primavera.

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Entre las preguntas que el sujeto le realizó durante el trayecto, la actriz recordó que la cuestionó por sus hijos y se refirió al hecho de que viajara sola. “Me sentí en peligro todo el tiempo hasta que llegué a mi casa. No es justo que las mujeres tengamos que sentirnos así”, agregó.

Aunque admitió que es consciente de que no todos los taxistas tienen el mismo comportamiento con sus pasajeros, Valentina hizo un llamado a las mujeres que han pasado situaciones similares para que no se queden calladas y denuncien públicamente estos casos.