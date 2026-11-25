El streamer colombiano Westcol sorprendió este miércoles, 25 de noviembre, a quienes seguían su transmisión en vivo desde el Congreso de la República al comunicarse por teléfono con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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La charla, ocurrida durante la conmemoración de los 100 años del Capitolio Nacional, revivió el recordado encuentro que ambos tuvieron en mayo en la finca El Ubérrimo y cerró con una nueva invitación del exmandatario.

Westcol, se ha caracterizado en los últimos meses por llevar sus transmisiones en vivo hacia escenarios de la política nacional. Este miércoles recorrió los pasillos y salones del Congreso, conversó con funcionarios y comentó sobre el funcionamiento del Estado.

Sin embargo, el momento que rápidamente se viralizó en redes sociales ocurrió cuando decidió marcarle al líder del Centro Democrático.

De acuerdo con el fragmento de la transmisión que circuló en internet, el creador de contenido intentó poner a prueba la memoria del exmandatario sin decirle su nombre de entrada.

“Usted me regaló un poni”, le soltó el joven paisa al otro lado de la línea para darle una pista.

Al principio, Uribe no logró identificar la voz del streamer. Fue una persona que acompañaba al expresidente quien tuvo que intervenir para sacarlo de la duda: “Presidente, es Westcol. Usted me preguntó por él este fin de semana, que cómo estaría”.

De inmediato, el tono de la conversación cambió y dio paso a una charla descomplicada. “¿Dónde andaba?”, respondió el exjefe de Estado con naturalidad.

Uribe le reclamó en tono de broma por no haber regresado a su propiedad en Córdoba y por haberse terminado el licor durante aquella visita.

“Se me quemó, se me tomó un cuarto de botella de aguardiente que quedaba en mi casa. No volvió”, le dijo el expresidente entre risas.

Se me apareció Westcol. https://t.co/vXqscY2gB0 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 25, 2026

Ante el comentario de una voz de fondo que aseguraba que el joven había salido “prendido” de aquella reunión, el propio streamer lo confirmó sin rodeos: “Yo salí más prendido de la casa, Presi”.

Antes de colgar, Álvaro Uribe extendió una nueva invitación para volver a verse en su finca. Según se escucha en la grabación, el exmandatario propuso cuadrar la visita después del 13 de diciembre para repetir la jornada.

“Pa’ montarlo aquí a caballo y darle otra media botella que me quedó”, agregó. Westcol aceptó el plan asegurando que iría acompañado de su equipo, a lo que Uribe cerró con un mensaje directo: “Lo espero. No me quede mal, que usted sabe que lo aprecio mucho”.

Esta llamada tiene como punto de partida la transmisión que ambos protagonizaron el pasado 10 de mayo de 2026 en la hacienda El Ubérrimo, en zona rural de Montería.

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Aquel directo, realizado en plena recta final de la campaña presidencial de este año, duró más de tres horas y llegó a superar los 200.000 espectadores conectados de forma simultánea, marcando un hito en la forma en que los políticos colombianos interactúan con las audiencias digitales.

Durante esa jornada en Córdoba, el propio Uribe recibió al creador de contenido en la puerta de su casa, le mostró su colección de sombreros y compartieron empanadas, chicharrón y aguardiente mientras conversaban sobre seguridad, política y anécdotas personales.