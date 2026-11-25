Durante una visita al Capitolio Nacional este 25 de noviembre de 2026, el creador de contenido Westcol atribuyó al videojuego GTA la toma de rehenes ocurrida horas antes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena.

En la misma jornada, el streamer pidió crear una ley para limitar a ciertos usuarios en internet y aceptó una nueva invitación del expresidente Álvaro Uribe para visitar su hacienda El Ubérrimo.

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​Las declaraciones se dieron mientras Westcol recorría el Congreso de la República, en medio de la agenda conmemorativa por los 100 años del Capitolio Nacional, evento para el cual el Senado había anunciado una transmisión especial en su canal de Kick a las 11:00 a. m.

En conversación con quienes lo acompañaban, el streamer planteó la necesidad de establecer controles digitales: “Mucha reunión de firmas, yo quiero tener una ley que limite mucha gente en internet”, afirmó, agregando enseguida: “Hasta me incluyo yo, weón, gente que de verdad tiene que ser limitada”.

​Acto seguido, vinculó esa idea con la emergencia vivida en la capital de Bolívar: “Las redes sociales, vea lo que pasó ahorita en el Éxito. Eso es por estar viendo GTA, papi. No limitan lo que ve la gente y por eso es que pasan estas cosas”.

Además, aunque mencionó la necesidad de una ley, no detalló en qué consistiría la norma ni quién definiría esos límites; hasta ahora, no existe una iniciativa legislativa de ese tipo en trámite en el Congreso.

De acuerdo con el balance de la Policía Metropolitana de Cartagena, la emergencia comenzó hacia las 8:40 a. m. del martes 24 de noviembre, cuando hombres armados intentaron asaltar un carro de valores en el sector de La Castellana.

Al verse frustrado el robo, los delincuentes ingresaron al supermercado y mantuvieron retenidas a decenas de personas durante más de 16 horas.

​El reporte oficial contabilizó 87 víctimas: 11 mujeres fueron liberadas tras la mediación del Gaula y las otras 76 personas (46 hombres y 30 mujeres) fueron rescatadas en un operativo de la Fuerza Pública que concluyó pasada la 1:00 a. m. de este miércoles 25 de noviembre.

Durante la intervención murió uno de los captores, identificado como Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años. Aunque los reportes preliminares aún presentan diferencias sobre el número exacto de detenidos, ningún informe oficial relaciona el asalto con el consumo de contenidos como videojuegos.

​El comentario de Westcol llamó la atención entre sus seguidores porque el videojuego Grand Theft Auto (GTA) hace parte habitual de su contenido. Apenas unos días atrás, según registraron medios de entretenimiento el 21 de noviembre, el streamer realizó transmisiones jugando GTA VI en Kick y reaccionando a personajes inspirados en Colombia dentro de esa entrega.

​La jornada en el Capitolio también dejó un nuevo episodio político para el creador de contenido. Durante el recorrido, Westcol y los congresistas que lo guiaban se comunicaron por teléfono con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo invitó a regresar a su finca El Ubérrimo, en Montería (Córdoba).

Westcol aceptó el ofrecimiento y aseguró que irá acompañado de “la ganga”, expresión con la que suele referirse a su grupo cercano de amigos y colaboradores.

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​Esta sería su segunda visita a la hacienda del exmandatario, luego de que el 10 de mayo de 2026 transmitiera en vivo por más de tres horas junto a Uribe conversando sobre seguridad, elecciones y falsos positivos.

Meses antes, el 26 de marzo, el streamer también había realizado una transmisión desde la Casa de Nariño junto al entonces presidente Gustavo Petro, consolidando una presencia frecuente en escenarios políticos pese a su origen en el entretenimiento digital.