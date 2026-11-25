Bogotá tendrá modificaciones en la movilidad durante este fin de semana debido a la realización del Festival Salsa al Parque 2026. La actividad, que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, obligará al cierre de un tramo de la avenida calle 63, por lo que los conductores deberán programar sus recorridos y contemplar rutas alternas.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción se aplicará sobre la calzada sur de la avenida calle 63, entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60. El sábado 28 de noviembre, el cierre comenzará a las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta las 11:00 de la noche.

Para el domingo 29 de noviembre también se implementará el cierre de este corredor, pero con un horario diferente: la restricción iniciará a las 9:30 de la mañana y se mantendrá hasta las 10:00 de la noche.

Desvíos por los cierres de Salsa al Parque

La Secretaría de Movilidad estableció varias alternativas para los vehículos que habitualmente utilizan este tramo de la calle 63. Quienes se movilicen en sentido occidente-oriente por este corredor podrán tomar la avenida carrera 68 hacia el sur y continuar por la avenida calle 26 hacia el oriente. Otra alternativa es avanzar por la carrera 68 hacia el norte y luego tomar la calle 68 hacia el oriente.

Por su parte, los conductores que circulen de norte a sur por la avenida carrera 68 y necesiten tomar la calle 63 hacia el oriente deberán continuar por la carrera 68 hacia el sur y conectarse con la avenida calle 26.

En el caso de quienes se desplacen de sur a norte por la carrera 68 y busquen incorporarse a la calle 63 hacia el oriente, podrán utilizar la calle 26 o la calle 53 hacia el oriente.

Recomendaciones para movilizarse durante el fin de semana

Ante las restricciones, se recomienda a los conductores anticipar sus desplazamientos, atender la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito. También es conveniente considerar tiempos adicionales de viaje, especialmente durante las horas de mayor afluencia de asistentes al festival.

Quienes tengan previsto asistir a Salsa al Parque pueden optar por el transporte público. TransMilenio y las rutas del SITP operarán en sus horarios habituales, mientras que los corredores de la carrera 60, la calle 26, la calle 53 y la avenida carrera 68 permitirán llegar a los alrededores del parque.

El Festival Salsa al Parque se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con entrada gratuita para mayores de 18 años. La programación tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar, por lo que se espera la llegada de asistentes durante las dos jornadas.