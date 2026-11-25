Las patinetas eléctricas comenzarán a tener múltiples cambios a partir del 2027. Dentro de lo establecido por la Ley 2486 del 16 de julio de 2025, se definieron las reglas para que estos vehículos puedan circular por las calles del país.

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Una de ellas es la instalación de una ‘placa’, la cual permite reconocer las principales características técnicas de la patineta, así como facilitar su identificación.

Según lo establecido por el Ministerio de Transporte, la lámina debe contar con los siguientes datos:

Número de serie

Año de fabricación

Potencia

Velocidad máxima

Marca

Modelo

Peso

Categoría

Clase de vehículo

La placa técnica deberá incluir datos como el número de serie, el año de fabricación, la potencia y la velocidad máxima. Foto: PlacaEléctrica - API

La entidad afirma que, a partir del próximo año, las marcas encargadas de comercializar estas unidades deben instalar las láminas.

No obstante, entre los propietarios que ya cuentan con una patineta eléctrica han surgido varias inquietudes sobre el procedimiento para conseguir esta identificación, los establecimientos que pueden fabricarla y los requisitos a tener en cuenta.

En entrevista con SEMANA, el CEO de CKT Global, Luis Martínez, explicó los aspectos que deben tener en cuenta los usuarios para acceder a la placa. El funcionario explicó que primero hay que identificar los vehículos que están dentro de las categorías que deben contar con esta lámina, siendo estos:

Uniciclo

Vehículos de Movilidad Personal Tipo A (VEP1)

Vehículos de Movilidad Personal Tipo B (VEP2)

Bicicletas eléctricas

Tras conocer si el vehículo cuenta con los requisitos, el siguiente paso es conseguir la placa. Una de las principales recomendaciones del entrevistado es aducir directamente a la marca de la patineta eléctrica. Según comentó Martínez, los fabricantes y comercializadores pueden orientar a los propietarios sobre la información técnica necesaria para solicitar la placa.

“La sugerencia es que lo hagan en la marca. Las diferentes marcas tienen diferentes programas y le pueden ayudar a la persona a llenar toda la información que se requiere, como, por ejemplo, la velocidad máxima de construcción, el número de serie, el año de fabricación, la potencia nominal, la marca, el modelo, el peso, la categoría y la clase. Si el usuario sabe y tiene toda esta información, él mismo puede tramitarla y comprar su placa. Hay varios comercios que la están vendiendo”, comentó.

Acudir al fabricante de la patineta eléctrica no es la única alternativa. Según el CEO de CKT Global, aquellos que cuenten con toda la información técnica del vehículo pueden gestionar la fabricación de la lámina por su cuenta, ya que existen establecimientos comerciales que ofrecen el producto.

Las marcas y los establecimientos comerciales pueden orientar a los usuarios sobre la información necesaria para fabricar la identificación. Foto: Getty Images

Martínez afirma que en Colombia no existe un procedimiento único para realizar la solicitud de la placa, por lo que cada establecimiento y marca son los encargados de establecer su propio mecanismo.

“No hay un proceso, no es que el usuario tenga que llevar o que tenga que certificar. Acá es un proceso que la ley le obliga al usuario a él encargarse de certificar la información de su vehículo”, indicó.

Otro de los aspectos que deben considerar los propietarios es el precio; el CEO comenta que ha encontrado establecimientos que comercializan las placas por valores de $30.000, $40.000 y $50.000.

Eso sí, advirtió que no todos los productos que se ofrecen en el mercado cumplen con las especificaciones establecidas por el Ministerio de Transporte.

“Lo importante de la placa es entender que tiene unas características establecidas en el anexo técnico de la resolución. Debe cumplir con un material específico: tiene que ser de aluminio, en aleación 1050, de color negro y con marcación láser. El espesor debe ser de un milímetro y las dimensiones deben ser de 30 milímetros de alto por 104 milímetros de ancho”, afirmó.