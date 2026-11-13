Pico y Placa Regional en Bogotá: así funcionará el ingreso este lunes festivo 16 de noviembre

Con el inicio de un nuevo puente festivo en Colombia este viernes 13 de noviembre, millones de viajeros se alistan para salir de Bogotá hacia distintos destinos turísticos del país.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 09 de noviembre al 15 de noviembre

Sin embargo, las autoridades de tránsito hicieron un llamado preventivo a los conductores para que planifiquen desde ya su retorno a la capital y eviten sanciones económicas o inmovilizaciones por cuenta del Pico y Placa Regional, medida que regirá el próximo lunes festivo 16 de noviembre en todos los accesos viales de la ciudad.

Pico y placa en Medellín: restricciones para la semana del 09 de noviembre al 15 de noviembre

Horarios y franjas de ingreso para el lunes festivo 16 de noviembre

De acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción para el ingreso de vehículos particulares funcionará por franjas horarias según el último dígito de la placa.

Durante la primera jornada de control, comprendida entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., únicamente podrán ingresar a la capital los automotores cuyas placas finalicen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

El pico y placa regional marca la hora de entrada por los diferentes corredores de la capital del país. Foto: Suministrada

Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el turno de entrada será exclusivo para los vehículos particulares con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). La entidad distrital precisó que fuera de estos horarios —es decir, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche— habrá libre circulación para todos los viajeros sin importar la numeración de su matrícula.

Los nueve corredores viales bajo control y movilidad de salida

La medida del Pico y Placa Regional cubrirá los nueve principales puntos de acceso terrestre a Bogotá, los cuales contarán con puestos de control de agentes civiles y Policía de Tránsito.

⏰Si vas a ingresar a la ciudad el lunes festivo, recuerda que: Este 12 de octubre tendremos #PicoYPlacaRegional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad👇: ¡No excedas los límites de velocidad y cumple con los horarios de esta medida! https://t.co/jSDZJYZ41y — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 9, 2026

Los corredores vigilados son la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Calle 13, la Calle 80, la Carrera 7, la Avenida Boyacá (vía al Llano), la vía Suba–Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí, cada uno delimitado en tramos y sentidos específicos de ingreso hacia el perímetro urbano.

Entretanto, para quienes emprenden su viaje de salida durante este viernes 13 de noviembre, rige el pico y placa ordinario en la ciudad. En el caso de los vehículos particulares, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; para taxis y transporte especial (placa blanca), la circulación está habilitada de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para las placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, recordando que los usuarios pueden acceder a la exención mediante el registro en el Pico y Placa Solidario.