“Gracias, Barranquilla”: Aria Vega celebra su primer Latin Grammy y exalta el talento de Colombia y el Caribe

La cantante Aria Vega consiguió su primer Latin Grammy en la edición 2026 de estos premios, celebrada el jueves 12 de noviembre, en Las Vegas, Estados Unidos. La artista, oriunda de Barranquilla, se llevó el reconocimiento en la categoría Mejor Nuevo Artista, uno de los galardones más significativos de la ceremonia, y convirtió su paso por el escenario en una oportunidad para hablar de sus raíces, expresar su orgullo por Colombia y recordar a la ciudad que la vio crecer.

Su victoria tuvo un significado especial por el mensaje que acompañó la entrega del gramófono. Vega puso en el centro de su discurso a Barranquilla y a la costa Caribe colombiana, regiones que, según señaló, cuentan con un enorme talento artístico, pero todavía carecen de una industria musical consolidada que permita a sus intérpretes desarrollar sus carreras sin tener que buscar oportunidades en otros lugares.

”Yo soy una mujer de Barranquilla, Colombia. Barranquilla y la costa Caribe colombiana tiene muchísimo talento, muchísimo talento, pero no tiene industria musical”, expresó ante los asistentes.

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Después pronunció una de las frases más representativas de la noche: ”Los sueños no conocen de geografía. Los sueños no conocen de miedo”.

Con esas palabras, la cantante llevó el nombre de su ciudad natal a una de las vitrinas más importantes de la música latinoamericana. También envió un mensaje a quienes construyen sus proyectos artísticos lejos de los principales centros de producción y circulación musical: el lugar de origen no tiene por qué convertirse en una frontera para alcanzar reconocimiento internacional.

”Gracias, costa Caribe colombiana. Gracias, Barranquilla. Gracias, Colombia”, concluyó, en un agradecimiento que resumió el sentido de su triunfo.

La artista Aria Vega canto en vivo en la pasarela de Agua by Agua Bendita en la galería de cristal en el Palacio de Cristal en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Foto: EXCLUSIVO SEMANA

Detrás de este reconocimiento hay una historia de trabajo y de una carrera que comenzó mucho antes de que su nombre adquiriera visibilidad internacional. Aria Vega es el nombre artístico de Mariana Padilla, cantante nacida en Barranquilla, conocida también como La Nena de Quilla. Desde pequeña recibió formación en canto y baile y, a los 17 años, participó en el programa Idol Colombia, una experiencia que le permitió acercarse al mundo del entretenimiento.

Posteriormente estudió Comunicación Social en la Universidad del Norte, en Barranquilla, mientras continuaba preparándose musicalmente. Durante esa etapa se presentó en bares y restaurantes, hasta que decidió trasladarse a Bogotá para buscar nuevas oportunidades. En 2020 comenzó a desarrollar profesionalmente su proyecto musical y a construir una identidad sonora inspirada en las expresiones culturales del Caribe colombiano.

En su música, la apuesta de Vega toma forma en la combinación de ritmos afro beat y expresiones cotidianas de la juventud costeña. Foto: Cortesía Aria Vega

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Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó con Chévere. El tema se convirtió en un fenómeno musical y llegó al primer lugar del Billboard Colombia Hot 100, donde permaneció durante 14 semanas consecutivas, según el recuento publicado por Billboard Colombia.

Su impacto también llegó a Estados Unidos. En septiembre de 2026, Aria consiguió su primer número uno en las listas Billboard Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay, un resultado que amplió su presencia en el mercado internacional. En noviembre de 2025, Billboard Colombia la destacó como Artista Promesa.