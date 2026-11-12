Claudia Bahamón no aguantó las lágrimas en MasterChef al revelar el último mensaje que le dejó su papá antes de morir

Durante la emisión de este jueves 12 de noviembre de MasterChef Celebrity, la presentadora Claudia Bahamón protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada al compartir públicamente el último mensaje que recibió de su padre, Germán Bahamón, antes de su fallecimiento.

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La escena ocurrió en medio de una prueba en la que los diez participantes que siguen en competencia escucharon audios enviados por sus familiares, lo que despertó recuerdos personales en el set del programa del Canal RCN.

La jornada estuvo centrada en una nueva prueba de caja misteriosa para el grupo del Top 10 de la competencia gastronómica.

Al levantar las cajas en sus estaciones de cocina, los concursantes no encontraron ingredientes habituales, sino grabadoras de casete diseñadas para reproducir mensajes de voz grabados por personas cercanas a cada uno de ellos.

En el capítulo, la dinámica buscaba conectar a los cocineros con sus historias personales antes de iniciar la preparación de sus platos. Uno de los momentos que más llamó la atención dentro de la cocina ocurrió cuando el actor Emmanuel Restrepo reprodujo la grabación enviada por su padre.

El contenido del audio conmovió al participante y provocó una reacción inmediata en Claudia Bahamón, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la conversación entre padre e hijo.

A raíz de lo sucedido con Emmanuel Restrepo, la presentadora huilense decidió hablar frente a las cámaras y los concursantes sobre la ausencia de su papá, Germán Bahamón Vanegas, quien falleció en noviembre de 2019 tras sufrir un accidente de tránsito en el departamento de Bolívar.

Bahamón explicó a los participantes por qué ese reto en particular tenía un significado especial para ella y relató el contexto detrás de la última comunicación que tuvo con él.

De acuerdo con su testimonio en el programa, durante muchos años evitó celebrar su cumpleaños debido a la pérdida de un ser querido cuando cumplió 15 años, pero decidió retomar esa costumbre al llegar a los 40, fecha que celebró en enero de 2019.

“Qué falta hace el papá cuando no está. Cuando supe que íbamos a hacer este reto, me acordé del último mensaje que me dejó mi papá. Yo tuve un año, que a los 15 años se murió el día que cumplí quince años. Y desde entonces, dejé de celebrar mi cumpleaños. Cuando celebré mi cumpleaños que fue a los 40, le dije a mi papá y él se alegró un montón, entonces, una amiga mía me lo celebró. Pero, antes de eso, mi papá me mandó un mensaje y ese mismo día murió y fue el último mensaje que recibí”, expresó la presentadora durante la transmisión.

Claudia Bahamón Foto: Instagram @claudiabahamon

Tras compartir esa reflexión con los famosos, Bahamón decidió reproducir y dar a conocer el mensaje, en el que su padre le expresaba orgullo por su forma de ser y por su trabajo en defensa de la naturaleza.

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“Me alegra saber que hoy te están celebrando tus amigas los 40 años. Quiero decirte que tú me gustas toda, cuando te ríes porque contagias, cuando lloras porque muestras sentimientos tan lindos. Me gusta cuando defiendes al mundo de las amenazas del ambiente y de los animales. Una vez más, te adoro. Un besito”, se escuchó en la grabación compartida por la conductora del reality.

El momento generó silencio y muestras de apoyo por parte de los concursantes y del jurado integrado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes acompañaron a la presentadora antes de retomar el desarrollo habitual del reality. En redes sociales, los seguidores también destacaron el episodio, recordando la cercanía que Bahamón siempre mostró tener con su padre.