Exnovia de joven actriz colombiana que murió de cáncer le dedicó desgarrador mensaje: “Fuimos prueba de un amor real”

La creadora de contenido y actriz caleña Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Amatista, falleció este 12 de noviembre a los 24 años tras enfrentar un cáncer.

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Horas después de conocerse la noticia, su expareja, la también influenciadora Alix Escobar, publicó una extensa carta en Instagram para despedirse y recordar la historia que compartieron.

La muerte de la joven fue confirmada inicialmente por su familia a través de un comunicado difundido en los propios perfiles digitales de Catalina. Allí informaron que había “partido de este plano material” y agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante los últimos años, tanto de manera presencial como por internet.

A partir de ese anuncio, seguidores y colegas de las redes comenzaron a compartir mensajes de condolencia. Entre las reacciones que más atención generaron en plataformas digitales estuvo la de Alix Escobar, quien mantuvo una relación sentimental con Catalina.

A través de un carrete de fotografías junto a Catalina, Escobar compartió un texto en el que abordó el impacto que le produjo la noticia y recordó los momentos que vivieron juntas.

“La vida me dio el primer amor más maravilloso del mundo. Escúchame cada vez que te diga te amo para sentirte cerca de nuevo, y gracias por todas las veces que nos los dijimos”, escribió al inicio de su publicación.

En el mismo mensaje, la influenciadora habló con franqueza sobre lo difícil que le ha resultado asimilar esta pérdida, señalando que, aunque en el pasado ya había atravesado el fallecimiento de otras personas cercanas, esta situación la tomó por sorpresa.

“El hueco que siento ahora mismo es tan profundo que me disocia y me aturde, más que otras veces. Me deja en pausa y con mucho silencio de no saber tantas cosas”, expresó.

Pese a que su relación sentimental había terminado tiempo atrás, el texto deja ver que ambas mantuvieron el aprecio mutuo. Escobar agradeció haber conocido de cerca a Catalina y destacó la energía que transmitía en su entorno. “De las grandes preguntas de mi vida: ¿por qué se va tan rápido un ser como tú? Con tanta luz en su mirada, con tanto potencial y brillo único”, señaló en otro fragmento de la carta.

Antes de cerrar su publicación, recordó el vínculo que construyeron y resumió su relación con una frase que fue ampliamente replicada por los usuarios:

“Gracias por llenar cada espacio con tu energía linda, por ser mi polo a tierra muchas veces, por la historia que construimos y que fuimos prueba de un amor real, hasta lo último, chiquita”.

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Por su parte, la familia de Cata Amatista hizo un llamado especial a quienes siguieron su trayectoria en internet: pidieron que la joven no sea recordada únicamente por el diagnóstico médico que enfrentó, sino por su forma de ver la vida y sus proyectos personales.

“El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”, señalaron sus allegados en el mensaje oficial.

Catalina Fernández Gómez se dio a conocer en redes sociales por su trabajo como actriz y creadora de contenido desde Cali. Desde 2023 decidió compartir abiertamente parte de su proceso de salud con su comunidad digital, utilizando sus redes no solo para hablar de los retos médicos, sino también para mostrar su interés por el arte, sus proyectos creativos y mensajes de esperanza dirigidos a quienes atravesaban situaciones similares.