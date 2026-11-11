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Ecosistema digital

Latin World Digital: el modelo que convierte el talento en negocios de largo plazo

Fundada en 2014, Latin World Digital desarrolla y comercializa negocios alrededor de creadores de contenido, deportistas y personalidades del entretenimiento. Su apuesta es transformar la influencia digital en ecosistemas empresariales con múltiples fuentes de ingresos y proyección a largo plazo.

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Redacción Semana
11 de noviembre de 2026 a las 12:52 p. m.
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La influencia digital abrió nuevas oportunidades de negocio y transformó la manera de conectar con las audiencias. En ese escenario nació Latin World Digital, una compañía fundada en 2014 en Miami por Lina Cáceres, que identificó el potencial de los creadores de contenido para construir comunidades fieles y convertir su talento en una actividad económica sostenible.

La empresa trabaja como un aliado estratégico de sus talentos, acompañándolos en el desarrollo, la comercialización y la expansión de sus proyectos. Su modelo va más allá de las campañas publicitarias e incluye marcas propias, productos, servicios, experiencias, viajes y propiedad intelectual. “Lo que le ofrecemos a un talento es casi un partner de negocios”, explica Cáceres, al describir una propuesta que busca construir un ecosistema empresarial alrededor de cada personalidad.

La estrategia consiste en diversificar las oportunidades de monetización y generar alianzas que trasciendan acciones comerciales puntuales. “No simplemente se queda vendiendo un posteo o generando una campaña corta, sino que realmente se hacen alianzas a largo plazo”, señala la fundadora.

Este modelo se refleja en proyectos con personalidades como Claudia Bahamón, con quien desarrolla iniciativas de sostenibilidad y experiencias para sensibilizar a líderes de opinión, y el doctor Bayter, con quien impulsa contenidos y negocios relacionados con la longevidad, incluidos retiros y plataformas de telemedicina.

Con esa idea creó, en 2014, Latin World Digital, una de las primeras agencias de management enfocadas en talento digital hispano en Estados Unidos y Latinoamérica.
“Aprendí a leer las señales del futuro para participar en su construcción”: Lina Cáceres

De cara a los próximos tres años, Latin World Digital proyecta ampliar el desarrollo de plataformas y seguir diversificando los negocios de sus talentos. Un crecimiento que también implica adaptarse a los cambios tecnológicos y transformar continuamente sus procesos. “Mantenernos al día, estar evolucionando y, como empresa, hacer que todas las personas que trabajamos en ella evolucionemos también es un reto que enfrentamos todos los días”, afirma Cáceres.

Más allá de la innovación y las oportunidades comerciales, la CEO destaca la confianza, la lealtad y el componente humano como pilares de su gestión. Una filosofía que resume el propósito de la compañía: acompañar a sus talentos en la construcción de proyectos con visión empresarial y posibilidades de permanencia en el tiempo.