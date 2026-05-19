El comercio electrónico en Colombia sigue creciendo y alcanza cifras récord en 2026

El comercio electrónico en Colombia se consolida como uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la economía nacional.

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Durante el primer trimestre de 2026, las ventas en línea alcanzaron $39,7 billones y el número de transacciones llegó a 186,35 millones, el volumen más alto registrado desde 2019.

Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el número de compras digitales creció el 22,2 % frente al mismo periodo de 2025, mientras el valor total de las ventas aumentó el 14,5 % frente a los $34,38 billones reportados un año atrás.

La evolución del sector evidencia un cambio estructural en los hábitos de consumo de los colombianos, donde las compras digitales dejaron de ser un fenómeno ocasional para convertirse en un canal recurrente de consumo y actividad empresarial.

Uno de los indicadores más relevantes del informe es el comportamiento del ticket promedio. Antes de la pandemia, el valor promedio de cada compra digital se ubicaba en $341.119, mientras que en el primer trimestre de 2026 cayó a $211.192, una reducción acumulada del 38 %.

Según la CCCE, esta tendencia refleja que los consumidores realizan compras digitales con mayor frecuencia, incluyendo productos y servicios de menor valor, lo que evidencia una masificación del canal digital dentro de la vida cotidiana.

El crecimiento histórico del sector también muestra la aceleración del ecosistema digital colombiano. Entre 2019 y 2026, el valor de las ventas en línea pasó de $7,9 billones a cerca de $39,4 billones, multiplicándose más de cinco veces.

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En el mismo periodo, el número de transacciones creció de 23,3 millones a más de 186 millones, equivalente a un aumento superior a ocho veces.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico señaló que el principal reto para los próximos años será fortalecer aspectos relacionados con conectividad, inclusión digital y confianza de los consumidores, con el objetivo de integrar a más empresas y regiones al ecosistema digital colombiano.