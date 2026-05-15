E-Commerce Day Colombia 2026 puso el foco en inteligencia artificial, pagos digitales y crecimiento sostenible

El eCommerce Day Colombia 2026 reun ió en Bogotá a empresarios, ejecutivos y especialistas del ecosistema digital para analizar la evolución del comercio electrónico en el país y los desafíos que enfrenta la industria en medio de la aceleración tecnológica y los cambios en los hábitos de consumo. La edición número 17 del evento contó con más de 2.000 participantes registrados y más de 60 speakers nacionales e internacionales.

Durante la jornada, uno de los principales temas de discusión fue la necesidad de avanzar hacia modelos de crecimiento más eficientes, integrados y sostenibles. Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute y Co-Founder de VTEX, señaló que el futuro del sector dependerá de la capacidad de construir esquemas de trabajo colaborativos entre los diferentes actores del ecosistema.

“Hace 20 años arrancamos con un objetivo muy concreto: tejer una red abierta de entidades e instituciones que potencien las iniciativas de cada uno de sus integrantes y del conjunto. Eso sigue siendo la esencia de lo que hacemos. Y lo que el eCommerce Day Colombia 2026 reconfirmó es que los ecosistemas más sostenibles son los que operan bajo esa lógica colaborativa, no competitiva”, afirmó.

Pueyrredon también se refirió al potencial de crecimiento que todavía tiene el comercio electrónico en Colombia. “Colombia tiene hoy 33 millones de colombianos conectados que todavía no compran online. Si cada actor del ecosistema sigue compitiendo por los mismos 8 millones de consumidores que ya tenemos, vamos a estar dando vueltas en torno al mismo eje. La eficiencia y la sostenibilidad del ecosistema se logran al ampliar el mercado de forma conjunta”, explicó.

Otro de los temas abordados durante el evento fue la expansión de los marketplaces B2B y su impacto en la transformación digital de las empresas. Andrés Zuluaga, VP of Sales North LATAM para VTEX, indicó que estos modelos permiten ampliar portafolios sin asumir costos asociados a inventarios.

Así se vivió eCommerce Day Colombia 2026. Foto: Suministrada - API

“Los marketplaces B2B en Colombia están permitiendo que las compañías amplíen significativamente sus portafolios sin asumir riesgos asociados a la compra y gestión de inventario. Esto les da la posibilidad de mantenerse enfocadas en su core de negocio, mientras fortalecen su oferta a través de alianzas de comercio colaborativo con otras empresas”, señaló.

Zuluaga agregó que la digitalización del entorno B2B también está modificando las expectativas de los compradores corporativos. “Hoy, los compradores corporativos esperan experiencias similares a las del mundo B2C: procesos más ágiles, personalizados y fáciles de usar”, dijo.

En materia de pagos digitales, la conversación giró en torno al papel del checkout dentro de la experiencia del cliente. Sindy Granada, CEO de Lyra Latam, sostuvo que los procesos de pago se han convertido en un factor clave para la conversión y la fidelización.

“La experiencia de pago hoy es completamente determinante dentro de la estrategia de conversión y fidelización de cualquier marca. El checkout es donde el marketing se convierte en dinero. Un proceso fallido destruye en segundos la reputación de marca que tomó meses construir”, afirmó.

La inteligencia artificial también ocupó parte importante de las discusiones del evento. Javier Jimenez, CEO de iNewton.ai, indicó que el reto para las empresas ya no es únicamente incorporar herramientas de IA, sino integrarlas de manera estratégica en la operación y en la experiencia del usuario.

Durante el encuentro también se presentaron cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, según las cuales el país registró 186,4 millones de transacciones de comercio electrónico en el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento anual del 22,2 %. En ese mismo periodo, el valor corriente del ecommerce alcanzó los 39,37 billones de pesos.

Puede revivir la transmisión a traves de este enlace: https://ecommerceday.co/2026/streaming

*Contenido elaborado con el apoyo de eCommerce Day Colombia