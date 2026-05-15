Más del 70 por ciento de los hogares en Colombia ya están conectados a internet. Ministra TIC entrega detalles

El sector TIC ya aporta cerca de 58 billones de pesos al PIB y genera alrededor de 370.000 empleos. En medio de ese crecimiento, el Gobierno busca acelerar la conectividad en las regiones más apartadas, cerrar brechas digitales y fortalecer capacidades en inteligencia artificial, datos y ciberseguridad.

¿Cómo debería ser Colombia en materia digital en los próximos años?

CARINA MURCIA: Debemos lograr que la conectividad tenga un propósito, que la tecnología se convierta en una herramienta de equidad, inclusión y desarrollo, y que el país sea un modelo a seguir en transformación digital.

¿Cómo lograrán este objetivo?

C.M.: Estructuramos la política digital del país sobre tres grandes ejes: conectividad con propósito, educación digital y fortalecimiento del ecosistema digital. El primero busca llevar acceso a los territorios históricamente excluidos; el segundo, convertir ese acceso en capacidades reales para la gente, y el tercero, lograr que la tecnología genere valor público, modernice el Estado y dinamice la economía.

¿Se han logrado avances importantes?

C.M.: Desde la implementación de la política, Colombia ha logrado conectar al 73,9 por ciento de los hogares, un crecimiento de 14,4 por ciento frente a 2022. Hoy tenemos más de 3,5 millones de nuevos hogares conectados y más de 10 millones de personas beneficiadas.

En los centros poblados y zonas rurales, la conectividad dio un salto de 24,7 puntos porcentuales que, por primera vez, permite afirmar que más de la mitad de los hogares rurales están conectados.

Usted viene de regiones que vivieron de cerca la desconexión. ¿Qué aprendizajes le dejó esa historia?

C.M.: Entendimos que conectar un territorio es abrir oportunidades de desarrollo y construir inclusión y equidad. Por eso el Ministerio ha priorizado territorios históricamente excluidos.

Hoy tenemos más de 19.500 escuelas rurales conectadas a internet, frente a las 4.275 que existían en 2022. Hemos conectado más de 276.000 hogares con enfoque territorial y consolidado 413 comunidades de conectividad que benefician a más de 22.000 hogares rurales.

Además, entregamos 3.569 laboratorios de innovación digital, 156.546 computadores y más de 55.000 microcontroladores en 8.000 instituciones educativas, beneficiando a 2,4 millones de estudiantes.

¿En qué otros temas están concentrando esfuerzos?

C.M.: En incorporar nuevas tecnologías que generen bienestar, productividad y confianza. Hoy la discusión en el mundo es sobre los datos y, en ese contexto, el presidente Gustavo Petro nos ha insistido en la importancia de su soberanía.

Creamos la Misión de Transformación Digital 2026–2035, una hoja de ruta que busca modernizar y transformar el ecosistema digital del país.

¿Cómo están integrando la inteligencia artificial?

C.M.: Impulsamos Ecosistemas de Innovación Digital en los 32 departamentos, movilizando más de 50.000 millones de pesos y beneficiando a más de 1.141 empresas y equipos emprendedores que lograron acceder a oportunidades comerciales y de inversión internacional, posicionando a Colombia en sectores como software, servicios TIC, audiovisual y contenidos digitales.

Además, a través del programa Territorios IA, el Ministerio acompañó a 50 municipios en el uso de datos para mejorar la gestión pública y fortalecer la toma de decisiones.

Carina Murcia, ministra de las TIC, durante un evento en territorio. Foto: MinTic - API

Además están preparando a los colombianos para los retos que trae la IA…

C.M.: A la fecha, más de 88.000 colombianos han sido formados en IA, sentando las bases de un país más innovador, competitivo y preparado para los desafíos de la economía digital.

También estamos fortaleciendo capacidades en datos, ciberseguridad y servicios digitales, cumpliendo la meta de un millón de colombianos formados en diferentes competencias.

En 2025 el país alcanzó el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, escalando una posición frente a 2024 y destacándose entre 19 países.

La apertura de la primera Facultad de Inteligencia Artificial en América Latina y el avance de otras dos han sido proyectos clave…

C.M.: Totalmente. Estas iniciativas hacen parte de la Estrategia Nacional Digital, que busca posicionar la IA como eje de transformación digital.

También se articula con la Política Nacional, con la que Colombia avanza hacia la adopción y soberanía tecnológica. Contar con estas facultades es un paso clave para el desarrollo del país.

La primera fue creada junto con la Universidad de Caldas y ahora avanzamos en la construcción de la facultad en Zipaquirá, en articulación con el Ministerio de Educación Nacional.

La desigualdad sigue siendo un reto...

C.M.: Sin duda. Por eso debemos generar capacidades principalmente en talento e infraestructura.

Hoy Colombia tiene más de 5.800 nuevos kilómetros de fibra óptica, que representan el 48,2 por ciento de las conexiones fijas, superando incluso el promedio de la OCDE.

Además, existen 1.861 proveedores comunitarios de internet fijo y 3.760 ISP registrados y habilitados ante el Ministerio en todo el país.

Otro tema sensible es garantizar que la IA en servicios públicos no afecte los derechos ciudadanos...

C.M.: La confianza ciudadana es fundamental para cualquier modelo de Gobierno Inteligente. Por eso, iniciativas como ROBI y GOV.CO 2.0 se desarrollan bajo principios de transparencia, protección de datos y seguridad digital.

En materia de seguridad, ¿cuáles son los principales logros?

C.M.: La confianza y la seguridad son condiciones fundamentales para consolidar una economía y un Estado digitales.

Por eso, a través de ColCERT se consolidó una capacidad técnica nacional para prevenir, detectar y responder a riesgos digitales tanto en entidades públicas como privadas.

De esta manera se cerraron más de 82.000 vulnerabilidades y cerca de 38.000 brechas críticas de seguridad, reduciendo riesgos sobre infraestructuras y servicios digitales. Además, se atendieron más de 3.400 incidentes de ciberseguridad, fortaleciendo la capacidad de respuesta.

En el ámbito institucional, más de 90 entidades implementaron el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, avanzando hacia un Estado más seguro y resiliente digitalmente.

También hemos fortalecido el talento humano. Más de 2.550 personas fueron formadas en el Hub de Ciberseguridad y más de 41.000 ciudadanos han sido sensibilizados mediante Clic Seguro.

*Contenido elaborado con apoyo del Ministerio de las TIC