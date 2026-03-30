Conectividad en Colombia alcanza niveles históricos

El balance del cuatrienio en materia de conectividad en Colombia deja cifras históricas y un giro en la forma en que el país entiende el acceso a internet. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la inversión alcanzó los 3,3 billones de pesos entre 2023 y 2026, convirtiéndose en la más alta de la última década y marcando un cambio estructural: priorizar los territorios históricamente excluidos.

Más allá del monto, el enfoque ha migrado de la simple expansión de redes hacia una conectividad significativa. En ese sentido, el país logró conectar a más de 1,7 millones de hogares, integrando a 4,9 millones de colombianos al ecosistema digital. A esto se suma una mejora sustancial en la calidad del servicio: la velocidad de internet fijo se duplicó, pasando de 109,5 Mbps a 244,1 Mbps, lo que representa un crecimiento del 129%.

Uno de los avances más relevantes se evidencia en el cierre de brechas, especialmente en zonas rurales. La conectividad en estas áreas pasó del 32,2 % al 41,9 % entre 2022 y 2024, reduciendo la diferencia frente a las ciudades en cinco puntos porcentuales. Casos como el de La Guajira reflejan este impacto, con más de 32.500 hogares conectados, equivalentes al 56 % de los accesos fijos del departamento.

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En el sector educativo, la expansión ha sido aún más notoria. Colombia pasó de 4.275 escuelas rurales conectadas en 2022 a más de 19.544 en 2026, multiplicando por 4,5 la cobertura en apenas tres años. Este avance no solo responde a una política de infraestructura, sino a una estrategia de inclusión que busca transformar el acceso a oportunidades desde la base.

El despliegue de la tecnología 5G también comienza a mostrar resultados. Actualmente, el país cuenta con 3.063 estaciones base en 184 municipios, donde habita el 70 % de la población, y cerca de 7 millones de accesos móviles. Sin embargo, el impacto va más allá de la velocidad: a través de las llamadas “obligaciones de hacer”, los operadores han conectado 413 instituciones educativas con fibra óptica, integrando el componente social al desarrollo tecnológico.

El Gobierno ha formado a más de 983.000 personas en habilidades digitales como programación, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. Foto: Getty Images

Economía digital

El sector TIC también se consolida como motor de la economía nacional, con un aporte superior a los 53 billones de pesos, equivalentes al 3,5 % del valor agregado del país. La transformación es evidente: los servicios de tecnologías de la información lideran con el 40,1 %, superando a las telecomunicaciones, que representan el 36,6 %. Este cambio refleja una economía digital más sofisticada, basada en el conocimiento, el software y los contenidos.

En este contexto, movimientos empresariales como la integración entre Tigo y Movistar responden a una tendencia global de consolidación. Lejos de interpretarse como una señal de debilidad, estas fusiones buscan ganar eficiencia, ampliar cobertura y sostener las inversiones necesarias para nuevas tecnologías, bajo condiciones regulatorias que protegen la competencia y a los usuarios.

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Otro de los modelos destacados es el de las Comunidades de Conectividad. A la fecha se han instalado 387 juntas de internet que benefician a más de 20.000 hogares. Este esquema permite que las propias comunidades se conviertan en proveedoras del servicio, fortaleciendo la autogestión y la sostenibilidad en regiones donde el mercado tradicional no llega. El modelo se respalda en un marco normativo que ya registra 1.859 proveedores comunitarios activos.

El reto, sin embargo, ya no es únicamente conectar, sino lograr que los ciudadanos aprovechen estas herramientas. En esa línea, el Gobierno ha formado a más de 983.000 personas en habilidades digitales como programación, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, además de invertir 586.000 millones de pesos en iniciativas de inteligencia artificial en 50 municipios.

A esto se suma el fortalecimiento de la seguridad digital del Estado, con la gestión de más de 82.000 vulnerabilidades y la atención de cerca de 3.400 incidentes, consolidando la confianza digital como un eje de política pública.

Pese a los avances, el principal desafío sigue siendo cerrar la brecha de uso y asequibilidad, especialmente en zonas rurales. Hoy, el 77 % de los colombianos usa internet a diario, el 97,5 % se conecta desde su celular y el 18 % ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial. La tarea pendiente es acelerar la apropiación digital para que la conectividad se traduzca en productividad, empleo y oportunidades reales.