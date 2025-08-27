Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, los departamentos que más generan empleo en el sector ganadero colombiano

El sector ganadero se consolida como el mayor generador de empleo en el campo colombiano. De acuerdo con un estudio reciente, la actividad bovina emplea a 1’099.273 personas en todo el país, cifra que la ubica por encima de otros renglones tradicionales del agro como el café (730.000 empleos) o la producción frutícola y avícola (300.000 cada uno).

Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia lideran la generación de plazas laborales en este sector, que se ha convertido en un soporte económico clave para la ruralidad.

Según la orientación productiva de los hatos, las fincas de doble propósito concentran la mayor parte de la mano de obra (529.892 puestos), seguidas por las dedicadas a la cría (267.743) y a la lechería especializada (155.227).

La ganadería es el sector agropecuario que más empleo genera en Colombia, con más de un millón de personas vinculadas en diferentes regiones del país. | Foto: Fedegan

La investigación también resalta el papel de las mujeres en la actividad. De los 736.972 predios ganaderos en el país, 216.670 son liderados por mujeres, lo que equivale al 29,4 %. En términos de empleo, ellas participan con 297.903 puestos de trabajo, casi un tercio del total del sector. Cabe señalar que el 76 % de la ocupación femenina se concentra en predios pequeños, con hatos de entre 1 y 25 animales.