Suscribirse

Cápsula

Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, los departamentos que más generan empleo en el sector ganadero colombiano

Estos departamentos encabezan la generación de empleo en el sector, que supera al café, la fruticultura y la avicultura en plazas laborales.

Redacción Economía
27 de agosto de 2025, 9:55 p. m.
x
La ganadería bovina sostiene a miles de familias rurales y es el principal generador de empleo en el campo colombiano. | Foto: Getty Images

El sector ganadero se consolida como el mayor generador de empleo en el campo colombiano. De acuerdo con un estudio reciente, la actividad bovina emplea a 1’099.273 personas en todo el país, cifra que la ubica por encima de otros renglones tradicionales del agro como el café (730.000 empleos) o la producción frutícola y avícola (300.000 cada uno).

Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia lideran la generación de plazas laborales en este sector, que se ha convertido en un soporte económico clave para la ruralidad.

Según la orientación productiva de los hatos, las fincas de doble propósito concentran la mayor parte de la mano de obra (529.892 puestos), seguidas por las dedicadas a la cría (267.743) y a la lechería especializada (155.227).

La ganadería es el sector agropecuario que más empleo genera en Colombia, con más de un millón de personas vinculadas en diferentes regiones del país.
La ganadería es el sector agropecuario que más empleo genera en Colombia, con más de un millón de personas vinculadas en diferentes regiones del país. | Foto: Fedegan

La investigación también resalta el papel de las mujeres en la actividad. De los 736.972 predios ganaderos en el país, 216.670 son liderados por mujeres, lo que equivale al 29,4 %. En términos de empleo, ellas participan con 297.903 puestos de trabajo, casi un tercio del total del sector. Cabe señalar que el 76 % de la ocupación femenina se concentra en predios pequeños, con hatos de entre 1 y 25 animales.

El informe, elaborado por la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán-FNG), plantea que la ganadería no solo es una actividad productiva, sino también un pilar social y económico que sostiene a miles de familias rurales en el país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cayeron integrantes de la banda que intentó secuestrar a un empresario en una ambulancia en inmediaciones del parque de la 93, en Bogotá

2. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

3. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

4. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

5. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ganaderiaCafé colombianoagro colombianoTrabajoCampo colombiano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.