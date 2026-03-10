Ganadería

Detectan brote de influenza aviar en Colombia: explican qué pasará con el consumo de huevo y pollo

El ICA está trabajando para controlar esta situación en el departamento del Meta.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

10 de marzo de 2026, 4:07 p. m.
Influenza aviar en Colombia: brote en el Meta activa los controles del ICA.
Influenza aviar en Colombia: brote en el Meta activa los controles del ICA. Foto: Getty Images

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó este martes, 10 de marzo, la detección del primer brote de influenza aviar altamente patógena en 2026 en Colombia, identificado en aves de traspatio en el departamento del Meta. Según la entidad, el hallazgo fue posible gracias a los sistemas de vigilancia epidemiológica y a la notificación oportuna por parte del propietario del predio afectado.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso se presentó en un predio rural del municipio de Puerto Concordia, donde se detectaron signos clínicos como problemas respiratorios y neurológicos en aves de traspatio. Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA, que confirmó la presencia del virus.

Colombia apunta a convertirse en potencia agroindustrial global

Las autoridades sanitarias señalaron que este brote se registró en una zona que recientemente había sido afectada por inundaciones y en la que también se observa presencia de aves migratorias, consideradas uno de los principales factores de riesgo para la introducción del virus en nuevas áreas.

Tras la confirmación del caso, el ICA activó de inmediato los protocolos de control, cuarentena y erradicación, en coordinación con autoridades locales y nacionales. Estas medidas incluyen restricciones sanitarias, vigilancia epidemiológica intensiva y acciones para evitar la propagación del virus a otras explotaciones avícolas.

El ICA confirmó la detección del primer brote de influenza aviar en 2026 en Colombia. Foto: AFP

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) realiza monitoreos epidemiológicos constantes en las regiones ganaderas del país, además de trabajar en coordinación con productores, laboratorios y entidades internacionales para identificar posibles brotes de enfermedades animales. Estas acciones permiten detectar de manera temprana eventos sanitarios que podrían impactar el sector avícola.

¿El brote de influenza aviar afectará al ganado del país?

La entidad aclaró que el brote se detectó exclusivamente en aves de traspatio, es decir, en animales criados para autoconsumo y no en explotaciones comerciales. Por esta razón, el ICA aseguró que el evento no afecta la producción avícola nacional, no compromete el abastecimiento de carne de pollo y huevos en el país, y tampoco afecta su consumo.

El virus de la gripe aviar y el ganado infectado por virus de cepa rara, como pollos y aves de corral, como riesgo para la salud para el brote de infección global y el concepto de control de enfermedades o símbolo de seguridad pública agrícola
Colombia mantiene desde 2011 la condición de país autodeclarado libre de influenza aviar altamente patógena ante la OMSA. Foto: Getty Images

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta principalmente a las aves y que puede propagarse con rapidez entre ellas a través de secreciones respiratorias, heces o contacto con superficies contaminadas. En algunos casos, ciertos subtipos del virus pueden causar enfermedades graves en las aves y generar impactos económicos en la producción avícola.

Colombia mantiene desde 2011 la condición de país autodeclarado libre de influenza aviar altamente patógena ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Según el ICA, la detección oportuna de este caso y la aplicación de los protocolos sanitarios permiten preservar ese estatus sanitario internacional.