Cápsula

Bancóldex reconoció a Banco Contactar por su liderazgo en microfinanzas para la sostenibilidad ambiental y social

En 2025, Bancóldex canalizó $3,54 billones a través de sus aliados financieros, apoyando a más de 97.000 empresas, incluidas más de 73.000 unidades productivas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 7:23 p. m.
Banco Contactar
Banco Contactar Foto: Cortesía Banco Contactar

Bancóldex, entidad de Grupo Bicentenario y banco de desarrollo empresarial de Colombia, reconoció a Banco Contactar como el mejor aliado en microfinanzas para la sostenibilidad ambiental y social de las microempresas en 2025 destacando su compromiso con la promoción de prácticas empresariales responsables, inclusivas y orientadas al desarrollo sostenible de los territorios.

Durante 2025, Bancóldex logró desembolsar $3,54 billones a través de intermediarios financieros, cifra superior en 26,6% a la registrada en 2024, permitiendo fortalecer a más de 97.000 empresas, muchas de ellas microempresas que representan el motor económico de sus comunidades.

En ese mismo año, Banco Contactar movilizó más de $70.000 millones en recursos dirigidos a microempresarios que buscan implementar prácticas sostenibles y avanzar en modelos productivos con impacto social. Estas inversiones se canalizaron mediante líneas como Inclusión que Transforma, MEBA, Mipymes Competitivas y otros subcupos con enfoque DEI, permitiendo fortalecer negocios con criterios de sostenibilidad y equidad.

“Gracias a este trabajo articulado con nuestros aliados, el año pasado logramos llevar soluciones financieras a más de 97.000 empresas. Muchas de estas, que varios años atrás fueron solo una idea, hoy representan progreso, empleo y bienestar para cientos de miles de colombianos”, expresó el presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón.

Cápsulas

Fincomercio nombra a Juan Guillermo Cuadrado como embajador

Cápsulas

Gobierno abre convocatoria para fortalecer 180 negocios de la economía popular con enfoque digital

Empresas

Mercado Libre anuncia su mayor inversión histórica en Colombia para 2026

Cápsulas

Superfrutos del bosque: la apuesta que quiere llevar la bioeconomía colombiana a otro nivel

Cápsulas

Emprendimiento colombiano Zenith inicia operaciones en México con enfoque en bienestar integral

Cápsulas

Avance de energías renovables se expande en más de 20 departamentos: Caribe, centro y llanos lideran la transición energética

Cápsulas

La apuesta del Grupo Aval para conectar a miles de colombianos con el empleo formal

Cápsulas

Bancóldex busca impulsar financiamiento del comercio entre Colombia y Venezuela

Cápsulas

Bancóldex y aliados lanzan programa financiero para territorios de paz

Cápsulas

Nuevo crédito de Bancóldex busca mitigar impacto de altas tasas de interés

“Este reconocimiento de Bancóldex destaca nuestro trabajo a través de líneas de financiación para adaptación al cambio climático, con las que impulsamos a microempresarios a adoptar prácticas productivas sostenibles y resilientes. En Banco Contactar creemos que la inclusión financiera cobra verdadero sentido cuando el crédito apoya la protección de los ecosistemas, fortalece los negocios locales y genera bienestar en los territorios”, señaló John F. Linares, presidente de Banco Contactar.

VER MÁS

Bancoldex