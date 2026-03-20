Bancóldex reconoció a Banco Contactar por su liderazgo en microfinanzas para la sostenibilidad ambiental y social

Bancóldex, entidad de Grupo Bicentenario y banco de desarrollo empresarial de Colombia, reconoció a Banco Contactar como el mejor aliado en microfinanzas para la sostenibilidad ambiental y social de las microempresas en 2025 destacando su compromiso con la promoción de prácticas empresariales responsables, inclusivas y orientadas al desarrollo sostenible de los territorios.

Durante 2025, Bancóldex logró desembolsar $3,54 billones a través de intermediarios financieros, cifra superior en 26,6% a la registrada en 2024, permitiendo fortalecer a más de 97.000 empresas, muchas de ellas microempresas que representan el motor económico de sus comunidades.

En ese mismo año, Banco Contactar movilizó más de $70.000 millones en recursos dirigidos a microempresarios que buscan implementar prácticas sostenibles y avanzar en modelos productivos con impacto social. Estas inversiones se canalizaron mediante líneas como Inclusión que Transforma, MEBA, Mipymes Competitivas y otros subcupos con enfoque DEI, permitiendo fortalecer negocios con criterios de sostenibilidad y equidad.

“Gracias a este trabajo articulado con nuestros aliados, el año pasado logramos llevar soluciones financieras a más de 97.000 empresas. Muchas de estas, que varios años atrás fueron solo una idea, hoy representan progreso, empleo y bienestar para cientos de miles de colombianos”, expresó el presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón.

“Este reconocimiento de Bancóldex destaca nuestro trabajo a través de líneas de financiación para adaptación al cambio climático, con las que impulsamos a microempresarios a adoptar prácticas productivas sostenibles y resilientes. En Banco Contactar creemos que la inclusión financiera cobra verdadero sentido cuando el crédito apoya la protección de los ecosistemas, fortalece los negocios locales y genera bienestar en los territorios”, señaló John F. Linares, presidente de Banco Contactar.