Suscribirse

Cápsula

Transformación ganadera: 60 fincas en Colombia avanzan hacia modelos regenerativos

Más de 2.200 personas han sido capacitadas en prácticas sostenibles y un curso gratuito busca acelerar la transición hacia sistemas ganaderos regenerativos en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 10:30 p. m.
El 80% de la tierra habitable de Colombia se destina a la ganadería y al agricultura.
Ganadería en Colombia (imagen de referencia) | Foto: Cortesía The Natural Conservancy.

La transición hacia una ganadería sostenible avanza en Colombia. Según The Nature Conservancy (TNC) Colombia, 60 fincas ganaderas ya implementan modelos productivos basados en restauración de suelos, integración de biodiversidad y manejo adaptativo del pastoreo. A la fecha, 2.200 personas han sido capacitadas y 222 productores iniciaron su transición en 25.200 hectáreas. La meta es llegar a 800.000 hectáreas en los próximos años.

Este enfoque regenerativo propone devolver vida a paisajes degradados, mejorar la retención de agua, aumentar la fertilidad y construir sistemas más resilientes frente al cambio climático. Aunque la ganadería es responsable de entre el 12 % y el 20 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y ocupa más del 80 % de las tierras agrícolas del planeta, aportando apenas el 37 % de las proteínas y el 18 % de las calorías consumidas —cifras expuestas en la pasada COP30—, las iniciativas actuales buscan demostrar que es posible producir sin degradar.

En este contexto, la plataforma Regeneración en Acción lanzará el 4 de diciembre de 2025 el curso gratuito ‘Sistemas ganaderos sostenibles y regenerativos’, un programa 100 % virtual, asincrónico y sin límite de cupos dirigido a productores, técnicos, academia e instituciones públicas y privadas. Su diseño se basa en experiencias reales de fincas ubicadas en diferentes ecosistemas del país y ofrece una certificación otorgada por FOLU y TNC.

El programa destaca dos casos emblemáticos. La Reserva Natural El Hatico (Valle del Cauca) ha incrementado en un 69 % su producción de leche por hectárea mediante sistemas silvopastoriles que reducen emisiones. La Reserva Natural El Silencio (Cundinamarca) integra manejo rotacional, restauración ecológica y bioinsumos, fortaleciendo la autosuficiencia y la rentabilidad.

Para Claudia Martínez, directora de FOLU Colombia y E3, “estas experiencias permiten comprender […] cómo la ganadería regenerativa y sostenible puede transformar paisajes”. Claudia Vásquez Marazzani, directora de TNC Colombia, afirma que la región tiene potencial para liderar esta transición y que “la regeneración es posible, y juntos podemos convertirla en la norma, no en la excepción”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estas son las fechas oficiales del cierre de colegios en Estados Unidos para diciembre del 2025

2. Caen cinco individuos que eran el terror en el robo de motos en Barranquilla y Soledad: hay varios vehículos recuperados

3. Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

4. Tatiana Franko, de ‘Vos Podés’, se sinceró sobre la difícil situación que atravesó: “Se acaban las dos cosas”

5. La tabla de posiciones de la Premier League: liderato del Arsenal, tiembla y City celebra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ganaderiaGanadería en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.