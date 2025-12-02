Transformación ganadera: 60 fincas en Colombia avanzan hacia modelos regenerativos

La transición hacia una ganadería sostenible avanza en Colombia. Según The Nature Conservancy (TNC) Colombia, 60 fincas ganaderas ya implementan modelos productivos basados en restauración de suelos, integración de biodiversidad y manejo adaptativo del pastoreo. A la fecha, 2.200 personas han sido capacitadas y 222 productores iniciaron su transición en 25.200 hectáreas. La meta es llegar a 800.000 hectáreas en los próximos años.

Este enfoque regenerativo propone devolver vida a paisajes degradados, mejorar la retención de agua, aumentar la fertilidad y construir sistemas más resilientes frente al cambio climático. Aunque la ganadería es responsable de entre el 12 % y el 20 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y ocupa más del 80 % de las tierras agrícolas del planeta, aportando apenas el 37 % de las proteínas y el 18 % de las calorías consumidas —cifras expuestas en la pasada COP30—, las iniciativas actuales buscan demostrar que es posible producir sin degradar.

En este contexto, la plataforma Regeneración en Acción lanzará el 4 de diciembre de 2025 el curso gratuito ‘Sistemas ganaderos sostenibles y regenerativos’, un programa 100 % virtual, asincrónico y sin límite de cupos dirigido a productores, técnicos, academia e instituciones públicas y privadas. Su diseño se basa en experiencias reales de fincas ubicadas en diferentes ecosistemas del país y ofrece una certificación otorgada por FOLU y TNC.

El programa destaca dos casos emblemáticos. La Reserva Natural El Hatico (Valle del Cauca) ha incrementado en un 69 % su producción de leche por hectárea mediante sistemas silvopastoriles que reducen emisiones. La Reserva Natural El Silencio (Cundinamarca) integra manejo rotacional, restauración ecológica y bioinsumos, fortaleciendo la autosuficiencia y la rentabilidad.