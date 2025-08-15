Suscribirse

Economía colombiana creció 2,1 % en segundo trimestre del 2025: estos son los sectores que más aportan

El Dane reveló la cifra del crecimiento de la economía entre abril y junio de este año.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 4:12 p. m.
Inflación en Colombia
Así quedó el PIB del periodo 2025-2 | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este 15 de agosto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó el informe del segundo trimestre del Producto Interno Bruto (PIB), el cual reveló un crecimiento mucho más bajo que el registrado en el primer trimestre, con un aumento de apenas el 2,1 %, si se compara con el segundo trimestre del 2024.

En el informe también se conoció cuál fue el índice de crecimiento a la economía registrado en el mes de junio, que se ubicó en un 2,9 %.

Noticia en desarrollo...

