Teral, la plataforma tecnológica que busca reducir quejas en el sistema de salud colombiano

Ante el aumento de quejas en el sistema de salud colombiano, que según la Superintendencia de Salud superaron las 2.048.435 PQRS durante 2025, se desarrolla en el país una plataforma tecnológica orientada a fortalecer la capacidad de respuesta médica, optimizar decisiones clínicas y reducir remisiones innecesarias.

El aplicativo, denominado Teral, conecta a más de 7.500 médicos en siete países, facilita la atención de más de 10.000 pacientes y reúne a más de 500 grupos interdisciplinarios que analizan casos clínicos en distintas especialidades. De acuerdo con Felix Ricardo Rojas Garzón, cofundador de la plataforma, una parte significativa de los reclamos se origina en el primer contacto con los servicios de salud y en la falta de acceso oportuno, especialmente a consultas con especialistas.

“La mayoría de los pacientes inicia su proceso de atención con un médico general. Sin embargo, cuando los casos no se resuelven en esta etapa, el sistema comienza a saturarse, pues las demoras de varios meses para obtener una cita con especialista son, de hecho, una de las causas más frecuentes de las PQRS presentadas por los usuarios. Se estima que, de cada 100 pacientes atendidos por medicina general, cerca de la mitad es remitida a un especialista, aunque al menos el 40 % de esos casos podrían resolverse en la primera consulta, ya sea iniciando tratamientos, solicitando exámenes o ajustando el manejo clínico”, explica Rojas.

Frente a este contexto, Teral permite incrementar entre 30 % y 40 % la resolutividad de los médicos generales al conectarlos en tiempo real con especialistas. Esto contribuye a disminuir derivaciones innecesarias, descongestionar listas de espera y optimizar recursos. La herramienta facilita consultas ágiles, segundas opiniones e interconsultas, fortaleciendo la atención desde el primer nivel.

Según Rojas, “Teral busca mejorar la coordinación clínica y la articulación entre profesionales, permitiendo un abordaje interdisciplinario de los casos y dejando trazabilidad de las discusiones médicas. Cuando los médicos cuentan con un sistema que agiliza las segundas opiniones y facilita la organización de los casos clínicos, es posible disminuir retrasos evitables, duplicidad de esfuerzos y remisiones innecesarias”.

El cofundador aclaró que la plataforma no reemplaza a las entidades del sistema ni resuelve problemas estructurales como limitaciones financieras o desabastecimiento de medicamentos, sino que actúa como un apoyo a la coordinación médica. Además, se proyecta como un canal de integración para herramientas de inteligencia artificial que fortalezcan el razonamiento diagnóstico y contribuyan a resolver más casos desde la atención primaria.