Paneles solares en Colombia cubrirían más de 20.900 kilómetros tras una década de expansión renovable

En una década, Colombia pasó de no contar con capacidad renovable no convencional a superar los 4.000 megavatios (4 GW) instalados al cierre de 2026. La magnitud del crecimiento se refleja en que, si los paneles solares del país se dispusieran en línea recta, cubrirían más de 20.900 kilómetros, equivalente a cruzar el territorio de La Guajira al Amazonas más de once veces. Sin embargo, el sector advierte que, sin almacenamiento, esta expansión enfrentará límites técnicos.

En este contexto, SER Colombia anunció su evolución a Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento, incorporando esta tecnología como parte central de su misión. El cambio busca posicionar el almacenamiento como infraestructura complementaria para fortalecer la flexibilidad del sistema eléctrico, al mismo nivel que la generación.

“Demostramos que Colombia puede incorporar energías renovables a gran escala. El siguiente paso es seguir fortaleciendo la confiabilidad y la flexibilidad del sistema eléctrico a medida que crece su participación. El almacenamiento ya no es una tecnología del futuro: es un habilitador del presente. Por eso evolucionamos nuestro nombre”, afirmó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva del gremio.

A nivel global, la Agencia Internacional de Energía señala que, para triplicar la capacidad renovable al 2030, será necesario multiplicar por seis el almacenamiento, hasta alcanzar 1.500 gigavatios. Mercados como Texas, California y Australia ya integran baterías para gestionar la variabilidad y prestar servicios al sistema.

En Colombia, la regulación avanza con normas que permiten la integración del almacenamiento y proyectos en discusión para su participación en el mercado eléctrico. “Colombia tiene una oportunidad única de convertirse en referente regional en almacenamiento. Contamos con empresas dispuestas a invertir, capacidad técnica, y un marco regulatorio en construcción. Ahora es el momento de trabajar de manera articulada —sector privado, gobierno nacional y autoridades locales— para definir reglas claras que conviertan ese potencial en proyectos reales que beneficien a todos los colombianos”, señaló Hernández.

El gremio indicó que el desarrollo del almacenamiento requerirá definir esquemas de remuneración, consolidar reglas para proyectos independientes y mantener coordinación entre autoridades y actores del sector.