Compensar busca soluciones globales para mejorar alimentación de 430.000 pacientes con enfermedades crónicas

La innovación comienza a ganar espacio dentro de uno de los mayores desafíos del sistema de salud: lograr que los pacientes mantengan hábitos saludables en el largo plazo.

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En ese contexto, Compensar y la aceleradora internacional Eatable Adventures lanzaron una convocatoria global para encontrar soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar la alimentación y adherencia nutricional de personas con enfermedades crónicas en Colombia.

La iniciativa adquiere relevancia en un escenario donde las enfermedades crónicas continúan siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas patologías representan cerca del 75 % de las muertes globales, mientras factores como una alimentación inadecuada incrementan significativamente el riesgo de desarrollar o agravar condiciones como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Actualmente, Compensar atiende a más de 5,5 millones de afiliados entre sus servicios de salud y caja de compensación. De ese total, aproximadamente 430.000 personas presentan enfermedades crónicas, población sobre la cual estará enfocada esta convocatoria internacional.

La búsqueda está dirigida a startups e innovadores capaces de desarrollar herramientas que faciliten la adopción de hábitos saludables.

Entre las soluciones esperadas aparecen asistentes nutricionales inteligentes, sistemas de incentivos y recompensas, dinámicas de gamificación, mecanismos que faciliten el acceso a alimentos saludables y tecnologías que acompañen al paciente en tiempo real durante sus decisiones alimentarias.

Compensar lidera misiones de innovación para resolver retos empresariales

Los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de validar sus propuestas directamente con usuarios reales dentro del ecosistema de Compensar, mientras reciben acompañamiento técnico de Eatable Adventures, organización especializada en innovación foodtech y agrotech que ha desarrollado más de 70 iniciativas internacionales, acelerado más de 100 startups al año y cuenta con un fondo de inversión cercano a los 30 millones de euros para apoyar proyectos emergentes.

Esta apuesta busca abordar uno de los mayores retos de la salud moderna: convertir la alimentación saludable en una conducta sostenible, capaz de mejorar calidad de vida, reducir complicaciones médicas y disminuir la presión que las enfermedades crónicas ejercen sobre pacientes, familias y sistemas de salud.