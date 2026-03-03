El Programa Propulsor Compensar amplió su red académica con la vinculación de la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Universitaria del Área Andina, con el propósito de fortalecer los procesos de formación empresarial en Bogotá y Cundinamarca.

La iniciativa, que ya trabajaba con la Fundación Universitaria Compensar, la Universidad Externado de Colombia e INALDE Business School, busca articular la oferta educativa con las necesidades de productividad y gestión de las empresas de la región.

En 2025, el programa llegó a 3.371 empresas de manera sistemática y registró 108.216 asistencias en procesos de formación, beneficiando a 6.712 compañías afiliadas. Para 2026, la meta es superar las 4.000 empresas impactadas y generar cerca de 54.000 formaciones.

Las líneas de capacitación incluyen logística, analítica de datos, comercio exterior, finanzas corporativas y dirección estratégica, entre otros temas. Según datos del programa, el 37 % de las compañías participantes adelanta procesos de actualización de competencias, principalmente en trabajadores entre 29 y 48 años.

“Los programas con mayor impacto han estado enfocados a la IA aplicada a procesos organizacionales, ciberseguridad, logística y cadena de abastecimiento, entre otros”, señaló María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.

La expansión se da en un contexto en el que Bogotá y su región concentran cerca del 25 % del PIB nacional y más del 30% del ecosistema empresarial del país .