Programa de Compensar amplia su red con tres nuevas universidades

La meta para 2026 es generar cerca de 54.000 mil formaciones.

Redacción Economía
3 de marzo de 2026, 1:28 p. m.
Bogotá y su región concentran una parte significativa del tejido empresarial del país.
Bogotá y su región concentran una parte significativa del tejido empresarial del país.

El Programa Propulsor Compensar amplió su red académica con la vinculación de la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Universitaria del Área Andina, con el propósito de fortalecer los procesos de formación empresarial en Bogotá y Cundinamarca.

La iniciativa, que ya trabajaba con la Fundación Universitaria Compensar, la Universidad Externado de Colombia e INALDE Business School, busca articular la oferta educativa con las necesidades de productividad y gestión de las empresas de la región.

En 2025, el programa llegó a 3.371 empresas de manera sistemática y registró 108.216 asistencias en procesos de formación, beneficiando a 6.712 compañías afiliadas. Para 2026, la meta es superar las 4.000 empresas impactadas y generar cerca de 54.000 formaciones.

Chocó tendrán dos universidades nuevas: así avanzan los proyectos

Las líneas de capacitación incluyen logística, analítica de datos, comercio exterior, finanzas corporativas y dirección estratégica, entre otros temas. Según datos del programa, el 37 % de las compañías participantes adelanta procesos de actualización de competencias, principalmente en trabajadores entre 29 y 48 años.

“Los programas con mayor impacto han estado enfocados a la IA aplicada a procesos organizacionales, ciberseguridad, logística y cadena de abastecimiento, entre otros”, señaló María Isabel Carrascal, gerente de Educación, Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.

Exclusivo: así se habrían infiltrado grupos armados ilegales en universidades en Medellín

La expansión se da en un contexto en el que Bogotá y su región concentran cerca del 25 % del PIB nacional y más del 30% del ecosistema empresarial del país .

