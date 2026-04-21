Planta en Colombia produce millones y exporta más de la mitad: el caso Henkel

La industria manufacturera en Colombia sigue ganando protagonismo en las cadenas globales de valor, impulsada por operaciones que combinan producción local con vocación exportadora.

Un ejemplo de esta tendencia es la planta de Henkel en Bogotá, que en 2025 superó los 98 millones de unidades producidas en categorías de cuidado capilar y personal.

Más del 50 % de esta producción se destinó a exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, Europa, Brasil, México y Argentina, consolidando a Colombia como un hub regional dentro de la red de manufactura de la compañía.

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Este desempeño estuvo acompañado por inversiones superiores a €1,4 millones (alrededor de US$1,5 millones) orientadas a fortalecer la capacidad productiva.

La planta cuenta con 24 líneas de llenado y empaque y 16 de fabricación, lo que le permite abastecer tanto el mercado interno como la demanda internacional.

Además, su operación, que emplea a cerca de 480 personas, integra funciones estratégicas como investigación y desarrollo, adaptando productos a las necesidades del consumidor regional.

Para Fausto Buenfil, presidente de Henkel Colombia, el país se ha convertido en una pieza clave dentro de la operación en América Latina, gracias a su capacidad exportadora y al talento local.

En la misma línea, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, destacó que este tipo de inversiones refleja el potencial de Colombia para atraer capital extranjero en sectores con enfoque exportador.

Más allá de la producción, la compañía ha avanzado en sostenibilidad. En 2025, la planta recuperó más de 6.000 toneladas de plástico y reutilizó 2.671 metros cúbicos de agua, reduciendo su impacto ambiental.

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También impulsa proyectos como Farm2Bar, que ha beneficiado a más de 500 pequeños productores de palma sostenible.

Con ventas globales cercanas a €20,5 mil millones y presencia en más de 120 países, Henkel proyecta seguir fortaleciendo su operación en Colombia.