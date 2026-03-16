Industria manufacturera, una de las que genera empleo, registró caída en enero. Estos son los golpes que recibe, según la Andi

Aunque todo es importante en la economía, la actividad relacionada con la industria manufacturera es una especie de termómetro de qué tanto desarrollo productivo se está generando. No en vano, ahí está puesto lo que se llama valor agregado, es decir, no es solo vender el café en grano en el exterior para que otros lo produzcan y nos lo devuelvan envasado o convertido en otros productos distintos al de solo preparar la taza.

En la industria manufacturera entra, desde la fabricación de alimentos, textiles y muebles, hasta la producción de maquinaria compleja y electrónica. En otras palabras, es todo un motor del sector productivo, en el que tanto insiste el presidente Gustavo Petro.

Pues bien, esa actividad tuvo una caída de un 0,5 % en enero, según información divulgada por el Dane este lunes 16 de marzo.

Las estadísticas de producción industrial evidencian que dos de los cuatro sectores que contempla esta rama, que hace parte importante del PIB, registraron variaciones negativas: la explotación de minas y canteras, con una disminución del 4 %, al igual que la industria manufacturera, del 0,5 %.

Por el lado positivo estuvieron la captación, tratamiento y distribución de agua, con un crecimiento de un 3,7 %, y el suministro de electricidad y gas, con un aumento de un 2,7 %, señala el Dane.

En lo referente a la industria manufacturera en particular, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio de empresarios de Colombia, señala que hay varias circunstancias que pudieron determinar el resultado.

Según su análisis, a la industria le ha pegado “la falta de solución en las relaciones con Ecuador, el contrabando, las prácticas desleales de comercio”, entre otros.

Pero además, ahora también recibirán el golpe de los nuevos impuestos, dijo Mac Master. “Los gravámenes son extraordinariamente altos mientras la industria enfrenta situaciones muy complejas. Estos frentes deben ser atendidos por el gobierno, de lo contrario será imposible revertir la tendencia Hay razones externas también que agravan la situación sobre las cuales tenemos poco margen de maniobra”, dijo.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Llamado urgente

El llamado urgente de la Andi es para que el gobierno tome medidas que contrarresten la situación, de manera que no se vuelva tendencia.

Para ello, sugieren, por ejemplo, que se establezcan medidas frente al aumento de costos y los efectos inflacionarios sobre la demanda, que al decir de la Andi “están entre las razones endógenas que explican este preocupante resultado”.

En el desagregado, la elaboración de productos alimenticios es uno de los subcomponentes que cae en un -3,2 %, lo que podría estar relacionado con la menor expectativa de llevar productos al Ecuador.

Textiles a Ecuador

La fabricación de productos textiles cayó en 0,6 % en enero, frente al mismo mes del año anterior.

Otras industrias manufactureras registraron caída de 7 %, mientras que la fabricación de aparatos y equipos eléctricos se contrajo en 9,6 %.

La elaboración de bebidas también disminuyó en un 2,4 %.

“En enero de 2026, frente a enero de 2025, de las 26 actividades industriales, 15 registraron variaciones negativas, restando 2,2 puntos porcentuales a la variación anual, mientras que 11 presentaron variaciones positivas, aportando 1,7 puntos porcentuales”, señala el informe del Dane.

Resultados de Producción industrial en enero 2026 Foto: Dane / Informe



