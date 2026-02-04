La inversión publicitaria en Colombia atravesó en 2025 uno de sus años más retadores recientes, en un momento marcado por inflación, menor actividad económica y ajustes en los presupuestos de las marcas.
De acuerdo con cifras de Kantar IBOPE Media, el mercado publicitario pasó de $15,06 billones en 2024 a $14,54 billones en 2025, lo que representa una caída nominal del 3,4 %.
Sin embargo, al descontar la inflación anual del 5,1 %, la contracción real se ubicó entre 10 % y 12 %, reflejando una presión significativa sobre el sector.
El ajuste también se evidenció en el volumen de actividad. Durante el año se registraron 10,02 millones de inserciones publicitarias, frente a 11,19 millones en 2024, lo que equivale a una reducción del 10,5 %.
Aunque hubo repuntes puntuales en meses como septiembre y octubre, estos no lograron compensar la debilidad observada durante gran parte del año.
El comportamiento fue desigual según el tipo de medio. Mientras la televisión nacional logró crecer 2,2 % y la publicidad exterior aumentó 28 %, impulsada por formatos digitales, otros canales registraron caídas, como la radio (-6,4 %) y la televisión por suscripción (-4,4 %), además de descensos en prensa y revistas.
Por sectores, el farmacéutico lideró el crecimiento al incrementar su inversión en $281.000 millones, alcanzando $1,52 billones y posicionándose como el principal anunciante del país.
En contraste, el sector servicios presentó la mayor contracción, con una reducción cercana a $244.000 millones.
El balance de 2025 deja un panorama de cautela para la industria publicitaria, que enfrentó un año de menor intensidad y decisiones más selectivas.
Para este año se tienen expectativas de una recuperación gradual, apoyada en una mejora del entorno económico y en factores coyunturales como eventos deportivos y el ciclo electoral, que suelen dinamizar el gasto publicitario.