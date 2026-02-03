Incertidumbre en pasajeros: aerolínea informa la desconexión de sus servicios móviles y en línea

United Airlines ha informado a sus usuarios que este miércoles 4 de febrero se realizará la desconexión temporal de sus servicios móviles y en línea.

La incertidumbre crece, pues durante ese lapso no se podrán realizar reservas, check-in, procesamiento de equipaje, entre muchos otros trámites que normalmente se hacen por esos canales.

Según lo que se informa, la desconexión durará aproximadamente cuatro horas y media y tiene como objetivo adelantar una actualización tecnológica que ya estaba prevista con anterioridad.

Sistemas móviles y en línea serán desactivados por actualización.

El periodo comprende entre la 1:30 a. m. y las 5:00 a. m., hora estándar del centro. En medio de toda esta situación, se recomienda realizar cualquier gestión antes de ese horario, pues de lo contrario podría verse afectado por la actualización que se llevará a cabo.

Es importante recordar que, con el paso de la tormenta Fern por los Estados Unidos, hubo una de las afectaciones más grandes en el transporte aéreo registradas desde la pandemia del covid-19.

La compañía de transporte aéreo ha mencionado a través de su página web que “estamos realizando una actualización tecnológica planificada el miércoles 4 de febrero, de 1:30 a 5:00 a. m. CST. Muchos de nuestros servicios web y de la aplicación no estarán disponibles para nadie durante ese tiempo, incluidos los empleados de United. Puede reservar, completar el check-in o hacer cambios de viaje antes del 4 de febrero a la 1:30 a. m. CST o cuando finalice la actualización tecnológica”.

En un comunicado de la compañía compartido a través de Travel Weekly se señala: “Hemos eliminado todas las salidas del programa durante esas primeras horas de la mañana para crear las condiciones adecuadas para completar la actualización de la manera más fluida posible para nuestros clientes”.



Aunque esto en principio suene preocupante, los servicios web deben actualizarse con cierta regularidad para asegurar un funcionamiento óptimo. Los cambios que pretende hacer la aerolínea contribuirían a mejorar la confiabilidad del sistema de reservas.

United Airlines es una de las aerolíneas más grandes de los Estados Unidos. Además, es la principal aerolínea del holding United Airlines Holdings Inc. y tiene sede en la ciudad de Chicago.

Los pasajeros deben tener en cuenta esta información, especialmente si viajarán en esa fecha. Se informa, del mismo modo, que ni siquiera los empleados de la aerolínea podrán contar con acceso al sistema durante la ventana de mantenimiento.

Se espera que, luego del horario ya mencionado, los servicios se restablezcan con normalidad, salvo algún contratiempo que pueda presentarse en medio del proceso.