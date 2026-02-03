Los archivos que han sido publicados del caso Epstein han sido objeto de polémica no solo en el territorio de los Estados Unidos, sino también en diferentes países, después de que se diera a conocer la cercanía de ciertas personalidades públicas con Jeffrey Epstein.

Recientemente, se viralizó un video en el que se ve a varias personas gritar y arremeter contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que su madre apareciera mencionada en los archivos Epstein.

🇺🇸 | El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es abucheado por sus propios partidarios después de que su madre fuera nombrada en los archivos de Epstein.



"Mentiste, Zohran. Qué vergüenza."

También se dio a conocer un escándalo después de que el copropietario del equipo New York Giants, Steve Tisch, apareciera mencionado cerca de 400 veces en dichos archivos.

Por su parte, la NFL dijo, a través del comisionado Roger Goodell: “Vamos a analizar todos los hechos”, indicando que buscarían “analizar el contexto y tratar de comprenderlo. Analizaremos cómo se ajusta a la política, pero creo que iremos paso a paso. Primero, analicemos los hechos”.

Es importante resaltar que estos archivos fueron publicados después de que se aprobara en el Congreso la denominada Epstein Files Transparency Act, que también fue firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Esto se hace con el fin de poner en conocimiento público todo lo que se pudo haber recopilado en el caso del ya fallecido Jeffrey Epstein.

Epstein falleció en 2019 en una cárcel de la ciudad de Nueva York, a la espera del juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Zohran Mamdani ha sido un opositor de Donald Trump; por ejemplo, cuando Estados Unidos adelantó el operativo en Venezuela que dio con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, este indicó: “Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación de la ley federal e internacional”.

Hay que recordar que Maduro deberá comparecer ante la justicia estadounidense en Nueva York por los cargos que se le imputan.

Mencionó Mamdani, refiriéndose al caso de Maduro, que la “flagrante persecución del cambio de régimen no solo afecta a quienes están en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluidos decenas de miles de venezolanos que llaman a esta ciudad su hogar. Mi enfoque está en su seguridad y en la seguridad de cada neoyorquino, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo directrices relevantes”.

Hoy el alcalde se encuentra en el ojo del huracán por la mención de su madre en los controvertidos archivos, y las críticas se hacen sentir por parte de quienes consideran esto como una “vergüenza”.