Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

En medio de toda la polémica que se ha levantado por el caso de Jeffrey Epstein y la publicación de los archivos, surge un nuevo escándalo: un copropietario del equipo de los New York Giants, Steve Tisch, ha aparecido mencionado 400 veces en los documentos se han publicado.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirmó: “Vamos a analizar todos los hechos”, indicando además que se empeñarían en “analizar el contexto y tratar de comprenderlo. Analizaremos cómo se ajusta a la política, pero creo que iremos paso a paso. Primero, analicemos los hechos”.

El caso Epstein llegó a la NFL. Foto: AFP

La publicación de los archivos del caso Epstein se dio luego de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara la “Epstein Files Transparency Act”, que fue firmada de igual modo por el presidente Donald Trump.

En estas publicaciones, toda suerte de personalidades han estado salpicadas por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein.

Elon Musk responde por primera vez tras divulgación de sus mensajes con Jeffrey Epstein sobre visitar su isla

Pese a que dentro de la Epstein Files Transparency se fijó un plazo para la divulgación total de los archivos, este ha sido incumplido por el Departamento de Justicia, ya que se pidió revisar los documentos de manera exhaustiva para proteger información sensible de las víctimas.

Esta revisión ha generado que los tiempos para la publicación se retrasen, sobre todo con la aparición abrupta de nuevos documentos.

Un juez federal de Nueva York aprobó la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para hacer una desclasificación de los registros de Ghislaine Maxwell, quien fue novia de Jeffrey Epstein.

En un mensaje publicado por el presidente norteamericano Donald Trump en Navidad, a través de Truth Social, se generó gran conmoción, pues utilizó un lenguaje fuerte.

Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

Escribió: “Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como a un perro cuando la cosa se puso muy fea, afirmando falsamente que no tenían nada que ver con él, que no lo conocían, que era una persona repugnante y luego culpar, por supuesto, al presidente Donald Trump”, afirmó Trump en el mensaje.

Polémicas afirmaciones de Donald Trump refiriéndose a Jeffrey Epstein en medio de mensaje navideño: “los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein”

Según lo que informa el medio de comunicación Newsweek, el copropietario del equipo de la NFL conocía a Epstein y habrían intercambiado correos hacia el año 2013, en los que hablaban de mujeres adultas, películas, filantropía, entre otros temas.

Pese a eso, Tisch precisa que no había aceptado “ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y lamento profundamente haberme juntado con él”.