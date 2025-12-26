Estados Unidos

Polémicas afirmaciones de Donald Trump refiriéndose a Jeffrey Epstein en medio de mensaje navideño: “los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace polémicas afirmaciones acerca de Jeffrey Epstein en medio de mensaje navideño.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de diciembre de 2025, 2:41 p. m.
Se hallaron más de 1 millón de archivos y esto retrasaría la publicación.
Se hallaron más de 1 millón de archivos y esto retrasaría la publicación. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado jueves, hizo polémicas declaraciones en medio de mensaje navideño publicado en Truth Social.

De acuerdo con lo escrito por el mandatario, afirma que algunos buscaban vincularlo con el pederasta Jeffrey Epstein mientras se protegían a otros individuos que sí tenían vínculos más cercanos con Epstein.

En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.
De izquierda a derecha: el promotor inmobiliario estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania Knauss; el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein; y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. Foto: Getty Images

“Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como a un perro cuando la cosa se puso muy fea, afirmando falsamente que no tenían nada que ver con él, que no lo conocían, que era una persona repugnante y luego culpar, por supuesto, al presidente Donald Trump“, afirmó Trump en el mensaje.

También dijo que él había sido el único que había abandonado a Epstein antes de que se volviera moda hacerlo.

Canadá elimina cruces remotos y complica movilización de estadounidenses: así afectará a viajeros y comunidades

Compras en 2026: cómo Illinois y Nueva York cambiarán las reglas que afectan su bolsillo

Aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale en 2026: nuevas rutas, salas VIP y mejoras para viajeros

Preocupación en Estados Unidos: varios partidos del Mundial 2026 estarían en riesgo de suspenderse

Nuevo millonario en Estados Unidos: cae el segundo premio más grande la historia de Powerball

Florida endurece las reglas para las matrículas de vehículos: multas millonarias y riesgo penal

Sur de California sigue bajo lluvias intensas: carreteras inundadas y viajeros atrapados

Marco Rubio felicita al presidente hondureño Nasry Asfura, respaldado por Trump, por su victoria electoral

También causó revuelo sus afirmaciones en torno a las posibles vinculaciones de miembros del Partido Demócrata con Epstein “cuando sus nombres salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical (…) y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones“.

Esto se da luego de que el Departamento de Justicia afirmara el día miércoles que podría necesitar algunas semanas más para dar total cumplimiento al plazo fijado por el congreso para hacer la respectiva publicación de los archivos relacionados del caso Epstein, al encontrar más de un millón de archivos que pueden ser importantes.

Contamos con abogados trabajando incansablemente para revisar y realizar las redacciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible” mencionó en un comunicado el Departamento de Justicia.

Donald Trump, Bill Gates, Steve Bannon, Bill Clinton y el príncipe Andrés aparecen en las fotos de los archivos de Epstein
Donald Trump, Bill Gates, Steve Bannon, Bill Clinton y el príncipe Andrés aparecen con Epstein Foto: Demócratas de supervisión de la Cámara de Representantes

Mencionó también en este comunicado que “Debido al gran volumen de material, este proceso podría demorar algunas semanas más”.

Este tema ha provocado una serie de reacciones, por ejemplo, un grupo de senadores, la mayoría demócratas, apelaron al inspector general interino, Don Berthiaume para que se realizara una auditoria independiente y de esa manera darles tranquilidad a las víctimas y transparencia completa.

El representante republicano Thomas Massie escribió en X “El Departamento de Justicia infringió la ley al realizar redacciones ilegales y al incumplir el plazo”.

Chuck Schumer, líder de la minoría del senado, afirmó “Una filtración de noticias en Nochebuena con ‘un millón de archivos más’ solo demuestra lo que ya sabemos: Trump está involucrado en un encubrimiento masivo”.

Polémicas afirmaciones de Donald Trump refiriéndose a Jeffrey Epstein en medio de mensaje navideño: “los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein”

