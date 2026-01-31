Elon Musk responde por primera vez tras divulgación de sus mensajes con Jeffrey Epstein sobre visitar su isla

Elon Musk rompió el silencio este 31 de enero tras la divulgación por parte del Departamento de Justicia de correos electrónicos que lo vincularon a Jeffrey Epstein en 2013.

El fundador de Tesla y SpaceX se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta oficial en X, defendiendo su postura y cuestionando el enfoque mediático sobre los archivos revelados del financista condenado por delitos sexuales.

Musk defiende su historial y cuestiona la atención mediática

Hasta ahora, Musk había sostenido públicamente que nunca tuvo ningún tipo de relación con Epstein y había negado rotundamente cualquier vínculo.

Sin embargo, la difusión este viernes de los correos electrónicos de 2013 mostró que sí existió un intercambio de mensajes con Epstein, en los que se mencionaba la posibilidad de visitar su isla.

En su mensaje, Musk dejó claro que nunca participó en fiestas ni encuentros con Epstein: “Nunca he estado en ninguna fiesta de Epstein y muchas veces he pedido el procesamiento de quienes han cometido crímenes con Epstein”, afirmó.

Con estas palabras, el empresario busca enfatizar que su vínculo con el financista se limitó al intercambio de correos y no a encuentros en persona.

El empresario dejó claro que nunca asistió a fiestas ni encuentros con el financista condenado. Foto: @elonmusk

El magnate también criticó la cobertura sobre la revelación de los archivos, argumentando que la atención debería centrarse en la justicia y no en la divulgación de documentos:

“La prueba de fuego para la justicia no es la publicación de los archivos, sino el procesamiento de quienes cometieron crímenes atroces con Epstein”.

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

La justicia como prioridad, no la exposición de documentos

Musk insistió en que lo relevante no es que los archivos de Epstein se hagan públicos, sino que se castigue a los responsables de los delitos:

“Lo que importa no es la publicación de algún subconjunto de los archivos de Epstein, sino el procesamiento de quienes cometieron crímenes atroces con Epstein. Cuando haya al menos un arresto, se habrá hecho algo de justicia. Si no, todo esto es pura performance. Nada más que una distracción”.

“Cuando haya al menos un arresto, se habrá hecho algo de justicia”, afirmó el empresario. Foto: @elonmusk

Con esta declaración, Elon Musk busca alejarse de las interpretaciones sensacionalistas sobre su relación con Epstein y redirigir la discusión hacia la necesidad de acciones concretas por parte de las autoridades.

La polémica sobre sus correos volvió a colocar su nombre en el centro del debate, pero el empresario insiste en diferenciar entre la exposición mediática y la verdadera justicia.