Zohran Mamdani, quien recientemente se posesionó como alcalde de la ciudad de Nueva York, ha dejado en evidencia lo que piensa del arresto del dictador Nicolás Maduro.

En la madrugada del 3 de enero, tropas de los Estados Unidos ingresaron a territorio venezolano para tomar preso al tirano y su esposa Cilia Flores.

Este hecho ha levantado opiniones divididas a lo largo del mundo, cuestionando en ocasiones la legitimidad que puede tener Donald Trump para efectuar este tipo de operación.

También al interior de los Estados Unidos esto ha causado revuelo porque, según afirman algunos, Trump debió informar al congreso antes de realizar la operación que se llevó a cabo.

Incluso, algunos sostienen que el gobierno de los Estados Unidos pudo haber violado el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas.

En medio de este marco, el alcalde de la ciudad de Nueva York, quien de manera abierta ha mostrado en diferentes ocasiones sus diferencias con Donald Trump, ha realizado una serie de declaraciones.

Mamdani afirmó que “atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación de la ley federal e internacional”.

La ciudad a la que fue llevado Nicolás Maduro y su esposa y donde deberá comparecer judicialmente por los cargos que se le imputan es precisamente la ciudad de Nueva York, de la que Mamdani es alcalde.

El alcalde a través de su cuenta de X indicó lo siguiente: “Esta mañana me informaron sobre la captura militar de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, así como sobre su encarcelamiento planeado en custodia federal aquí en la ciudad de Nueva York”.

También mencionó la “flagrante persecución del cambio de régimen no solo afecta a quienes están en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluidos decenas de miles de venezolanos que llaman a esta ciudad su hogar. Mi enfoque está en su seguridad y en la seguridad de cada neoyorquino, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo directrices relevantes”.

Tras darse la noticia de la detención de Nicolás Maduro, venezolanos en todo el mundo salieron a celebrar, considerando que esto era el inicio del cambio de régimen.

La expectativa sigue en aumento por la comparecencia judicial que debe presentar Nicolás Maduro ante las autoridades norteamericanas.

En la rueda de prensa brindada por Donald Trump junto con algunos de sus funcionarios, se dieron detalles de la operación que tuvo lugar el 3 de enero, así como cierta información de lo que se espera por parte del gobierno estadounidense en territorio venezolano.