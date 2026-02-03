Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

Después de un fin de semana atípico, en el que el frío se hizo sentir en gran parte de los Estados Unidos, Florida vuelve a un estado de aparente calma en materia meteorológica.

Recientemente, Estados Unidos ha sido testigo de condiciones climáticas extremas. Con el paso de la tormenta Fern, una de las afectaciones más notorias se registró en los vuelos: fue una de las más grandes desde la pandemia del covid-19.

‘Lluvia de iguanas’: el frío hizo que estos animales cayeran al suelo en Estados Unidos

Aunque todo esto generó estragos importantes, el panorama ha ido cambiando con el paso del tiempo. Miami, en particular, ya empezará a experimentar un mejor clima, lo que supone un regreso gradual a la normalidad.

Florida quiere volver a la normalidad tras las lluvias intensas. Foto: NurPhoto via Getty Images

El fin de semana pasado ocurrió un fenómeno singular que muchos describieron como una “lluvia de iguanas”: estos animales caían de los árboles, paralizados por el frío. A raíz de esto, se activaron ciertos protocolos para recibirlos en centros y salvaguardarlos.

En medio de las bajas temperaturas que han venido haciendo presencia en el territorio norteamericano, el riesgo de hipotermia aumentó considerablemente. La hipotermia es un estado en el que el cuerpo pierde más calor del que es capaz de producir, y puede ser potencialmente mortal si no se atiende rápidamente.

Según los pronósticos, Miami el día 3 de febrero tendría temperaturas de hasta 19 grados y una mínima de 15 grados. Si bien estas cifras resultan favorables frente a lo que se preveía en días pasados, conviene mantener la precaución: las inusuales alteraciones climáticas que se han dejado en evidencia pueden provocar cambios repentinos, con temperaturas altas que, de un momento a otro, pueden dar paso a fuertes heladas.

Para el 3 de febrero se prevé una probabilidad de lluvia del 0 % y un porcentaje de nubosidad del 42 % en horario diurno; mientras que, durante la noche, la probabilidad de lluvia sería del 11 % y la nubosidad rondaría el 68 %, según lo que presenta el medio de comunicación Infobae.

Cambios repentinos en el clima. Foto: Getty Images

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora durante el día y los 15 kilómetros por hora en el horario nocturno.

Se recomienda a los residentes de esta ciudad estar preparados ante eventuales cambios repentinos que puedan presentarse en esta zona del país. De igual manera, es clave rastrear los avisos por medio de canales oficiales: allí las autoridades emiten alertas con respecto al clima y, del mismo modo, se publican las órdenes de evacuación cuando es requerido.

Por otro lado, cerca de 110.000 personas permanecen sin suministro eléctrico en todo el territorio nacional, después de que se presentaran cortes como consecuencia del clima.