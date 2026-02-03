Estados Unidos

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

La ciudad fue propuesta por The Nation como símbolo de resistencia civil y defensa de los derechos humanos, mientras crece la tensión por los operativos migratorios federales en Minnesota.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

3 de febrero de 2026, 3:48 p. m.
La ciudad es nominada al Premio Nobel de la Paz 2026.
La ciudad es nominada al Premio Nobel de la Paz 2026. Foto: composición Semana/ API/ Getty Images

Minneapolis fue nominada al Premio Nobel de la Paz 2026 en un contexto marcado por protestas contra las operaciones de ICE y un creciente debate nacional sobre derechos civiles e inmigración.

Multitud anti ICE desafía al Gobierno Trump mientras la Guardia Nacional ‘desaparece’ en Minneapolis

La propuesta, impulsada por The Nation, busca reconocer a la ciudad como un símbolo de resistencia comunitaria y movilización pacífica.

Minneapolis, la ciudad estadounidense conocida internacionalmente por su diversidad cultural y por ser un epicentro de debates sobre justicia social, ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz 2026.

Es un gesto sin precedentes que refleja la polarización y la crisis humanitaria en torno a las políticas migratorias de Estados Unidos.

La nominación fue presentada por la revista progresista The Nation, que envió una carta al Comité Nobel Noruego proponiendo que “la ciudad de Minneapolis y su gente” merecen el reconocimiento por su trabajo en defensa de la democracia, los derechos humanos y un mundo más pacífico.

Estados Unidos

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Estados Unidos

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Estados Unidos

El sueño de jubilarse en América Latina: por qué cada vez más estadounidenses dejan su país para retirarse al sur

Estados Unidos

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; todo listo para el encuentro: empiezan a llegar miembros del Gobierno de EE. UU.

Estados Unidos

Nieve y frío extremo obligan al Servicio Meteorológico a emitir alertas en ocho estados

Estados Unidos

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

Estados Unidos

Florida experimenta temperaturas gélidas mientras que vuelos y viajes se suspenden en importante aeropuerto

Estados Unidos

Revelan perturbador video de Jeffrey Epstein en su isla junto a jóvenes en nuevos documentos judiciales

Mundo

Viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos: claves detrás del encuentro con Donald Trump

Mundo

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

Este planteamiento rompe con la tradición del premio, que desde 1901 ha sido otorgado exclusivamente a individuos u organizaciones, nunca a un municipio completo.

Los asistentes se reúnen durante una vigilia en la que Alex Pretti fue asesinado a tiros por la aplicación federal de inmigración en Minneapolis, Estados Unidos. Miércoles 28 de enero de 2026.
Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026 Foto: AP

La pugna por este galardón surge en medio de una crisis social y política en la ciudad

A partir de finales de 2025, el gobierno federal de Estados Unidos intensificó las acciones de inmigración bajo una operación denominada Operation Metro Surge.

El hecho se caracterizó popr el desplazamiento de miles de agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul.

Según los defensores de derechos civiles, estas acciones utilizaron tácticas agresivas que incluyeron arrestos sin advertencia y presencia militarizada en barrios residenciales, lo que intensificó la sensación de miedo entre las comunidades inmigrantes.

La nominación al Nobel se sitúa en el contexto de protestas masivas y manifestaciones ciudadanas que, en gran parte, han sido no violentas.

Además, han buscado denunciar lo que muchos ven como una “guerra contra los inmigrantes” dentro del propio territorio estadounidense.

La carta de nominación de The Nation no solo subraya la capacidad de la comunidad para organizarse pacíficamente.

También enmarca la respuesta de Minneapolis como un ejemplo contemporáneo de resistencia cívica y solidaridad en tiempos de polarización política intensa.

La publicación incluso evoca la filosofía de líderes históricos de la no violencia, aunque la nominación, por sí sola, no garantiza que la ciudad avance en las deliberaciones del Comité Noruego.

Alcalde de Minneapolis desafía a Washington: “No haremos cumplir leyes migratorias federales”

El proceso oficial del Premio Nobel de la Paz prevé que los nominadores calificados presenten una lista de candidatos antes de la fecha límite.

Pero el Comité Nobel no divulga públicamente las consideraciones internas ni confirma si una nominación pasa a la lista final de contendientes.

De avanzar en el proceso, Minneapolis sería la primera ciudad en la historia en ser seriamente considerada para este galardón, un símbolo potente en el debate global sobre cómo las sociedades responden a la injusticia, al poder estatal y a las crisis de derechos humanos en pleno siglo XXI.

Más de Estados Unidos

EE.UU.

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Se siguen revelando nombres relacionados con Jeffrey Epstein.

Escándalo en la NFL por relación de copropietario de un equipo con el caso de Jeffrey Epstein

Así puede preparar su bolsillo para gozar responsablemente de la tan anhelada jubilación

El sueño de jubilarse en América Latina: por qué cada vez más estadounidenses dejan su país para retirarse al sur

Reunión Petro Trump.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; todo listo para el encuentro: empiezan a llegar miembros del Gobierno de EE. UU.

Las advertencias de clima invernal incluyen tanto nevadas intensas como condiciones de viaje resbaladizo y visibilidad reducida

Nieve y frío extremo obligan al Servicio Meteorológico a emitir alertas en ocho estados

x

Embajadora de EE. UU. en Caracas se reúne por primera vez con Delcy Rodríguez para retomar las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca

x

Florida experimenta temperaturas gélidas mientras que vuelos y viajes se suspenden en importante aeropuerto

x

Revelan perturbador video de Jeffrey Epstein en su isla junto a jóvenes en nuevos documentos judiciales

Dolphins vs. Commanders

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Visita del Presidente Gustavo Petro al Presidente Donald Trump

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Noticias Destacadas