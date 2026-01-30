Cientos de manifestantes mantienen su presencia en Minneapolis pese a la menor intervención militar, marcando un día de alta tensión en la ciudad.

Alcalde de Minneapolis desafía a Washington: “No haremos cumplir leyes migratorias federales”

El cambio en la visibilidad de los camiones de la Guardia Nacional refleja un giro táctico en el manejo del conflicto

En Minneapolis, las protestas contra las acciones de ICE y la presencia federal en torno al Edificio Federal Bishop Henry Whipple siguen activas.

Hoy han entrado en una fase marcada por un contraste claro entre la movilización ciudadana y una presencia estatal que cambia de forma, pero no de sentido.

En el centro de esta dinámica está la percepción, entre manifestantes y observadores, de que la Guardia Nacional ha reducido la visibilidad de sus camiones en la zona, mientras la protesta continúa con fuerza.

Según han afirmado medios como UNIVISION, la movilización de la Guardia Nacional en Minnesota fue anunciada por el gobernador estatal como una respuesta para colaborar con las fuerzas locales en el mantenimiento del orden. Estas acciones se dieron tras una serie de incidentes que incluyeron la muerte de civiles durante operativos de inmigración.

Esa decisión implicó despliegues visibles alrededor de puntos clave como el Whipple, donde cientos de manifestantes han protestado contra las redadas y exigido la retirada de ICE.

Lo que han observado residentes y activistas en las últimas horas, y que se ha viralizado en redes, es un patrón en el que los camiones de la Guardia Nacional, presentes durante días, permanecen ahora estacionados sin que sus ocupantes salgan a interactuar con la multitud.

En un registro local de hoy se describe la presencia de dos camiones M35, Deuce and a Half, con soldados en chalecos, pero estos no se bajan de los vehículos ni participan directamente en gestión de la protesta.

Ellos permanecen como elementos estáticos del perímetro, mientras el despliegue policial del condado y la patrulla estatal se encarga de las interacciones más directas.

National Guard trucks retreat as a large crowd of anti-ICE protesters marches through the barricaded Whipple Building zone in Minneapolis.



🎥: @ScooterCasterNY



pic.twitter.com/eTiv0ynXuI — Breaking911 (@Breaking911) January 30, 2026

Las fuerzas estatales mantienen el control del perímetro, pero su interacción directa con los manifestantes se ha reducido

Este cambio en la visibilidad de la Guardia Nacional no significa que las fuerzas hayan abandonado por completo la zona o que se haya desactivado su misión., como se afirma en KTTC.com.

Más bien, parece reflejar una adaptación de su rol en el terreno, con menores movimientos de vehículos y menos intervención visible ante los manifestantes, que siguen reunidos, marchando e incluso, enfrentándose a órdenes de dispersión emitidas por la Patrulla Estatal de Minnesota.

ICE intenta ingresar por la fuerza al Consulado de Ecuador en Minnesota y provoca fuerte rechazo del Gobierno ecuatoriano

La continuidad de las protestas, que forman parte de una respuesta más amplia a la política de inmigración federal.

Operaciones como la denominada Operation Metro Surge, han generado una intensa presión pública en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos.

Hoy mismo se reportó la emisión de órdenes de dispersión por parte de autoridades locales ante la presencia de concentraciones que se extendían por varios días en las inmediaciones del edificio.

En síntesis, la Guardia Nacional no ha sido retirada de forma completa, pero su presencia material ha pasado de un despliegue móvil y perceptible a una posición más pasiva y estacionaria.

Mientras tanto, las protestas continúan, con manifestantes insistiendo en la salida de agentes federales de inmigración.