El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó en las últimas horas la captura de Ángel Emmanuel Izarra Martínez, ciudadano venezolano y señalado de ser integrante del Tren de Aragua.

Así fue la investigación de la Policía para capturar a alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua

Este sujeto estaba siendo buscado en Colombia ya que tenía una orden de captura por el delito de homicidio. Además, también se le acusa de otros cargos como tráfico de armas de fuego y narcotráfico.

El operativo de la detención fue liderado por ICE en coordinación con agencias federales, tal y como se ha venido haciendo en los últimos meses.

Con esto, las autoridades norteamericanas le dan un duro golpe a las redes internacionales de crimen organizado vinculadas al Tren de Aragua, que al parecer tiene presencia en varios países incluyendo Estados Unidos.

Por el momento, se desconoce cuál será la suerte de Izarra Martínez, pero muy seguramente desde Colombia se iniciarán los trámites necesarios para que se ejecute la extradición y el sujeto venga al país a responder por los delitos de los que se le acusa.

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En su momento, la Policía Nacional publicó un cartel con los nombres y las caras de los más buscados en Bogotá, y ahí aparecía el hoy detenido por ICE. Este sujeto responde al alias de Ángel y no se tenía ninguna recompensa activa por su captura.

Este hombre, al parecer, es uno de los integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los Maracuchos, que tiene vínculos con el Tren de Aragua y que en la capital del país ha cometido varios delitos como hurto, concierto para delinquir, homicidio, entre otros.

Esta es la foto que aparecía en el cartel de la Policía. Foto: Policía Nacional

Esto se suma a otros golpes que se le han venido dando a esta organización, que todo indica que nació en Venezuela. Hace poco, el Guala de la Policía confirmó la detención de alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua y quien sería mano derecha de alias Niño Guerrero, máximo líder de la organización criminal.