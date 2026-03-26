Mundo

ICE captura en Estados Unidos a integrante del Tren de Aragua que era buscado en Colombia por asesinato

El sujeto había salido en un cartel de la Policía Nacional como uno de los más buscados.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
26 de marzo de 2026, 8:54 a. m.
Este es el hombre que fue capturado por las autoridades norteamericanas.
Este es el hombre que fue capturado por las autoridades norteamericanas. Foto: @ICEespanol

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó en las últimas horas la captura de Ángel Emmanuel Izarra Martínez, ciudadano venezolano y señalado de ser integrante del Tren de Aragua.

Así fue la investigación de la Policía para capturar a alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua

Este sujeto estaba siendo buscado en Colombia ya que tenía una orden de captura por el delito de homicidio. Además, también se le acusa de otros cargos como tráfico de armas de fuego y narcotráfico.

El operativo de la detención fue liderado por ICE en coordinación con agencias federales, tal y como se ha venido haciendo en los últimos meses.

Con esto, las autoridades norteamericanas le dan un duro golpe a las redes internacionales de crimen organizado vinculadas al Tren de Aragua, que al parecer tiene presencia en varios países incluyendo Estados Unidos.

Mundo

Tras años de batalla judicial, Noelia Castillo recibirá la eutanasia este jueves

Mundo

Ecuador contrasta información del The New York Times sobre bombardeo en frontera con Colombia

Mundo

Israel asegura haber ‘eliminado’ al jefe de la Armada de Irán, encargado de cerrar el estrecho de Ormuz

Mundo

La Casa Blanca publicó dos misteriosos videos, borró uno y generó revuelo en redes sociales

Mundo

Misteriosa desaparición de auxiliar de vuelo de American Airlines en Colombia, tras escala en Medellín

Mundo

Día clave en el juicio contra Nicolás Maduro: el derrocado dictador venezolano se presenta ante un juez en Nueva York

Mundo

🔴 EN VIVO | Audiencia en Nueva York: Maduro habría llegado a la corte en horas de la madrugada, según medios

Estados Unidos

Aprueban en Estados Unidos la venta de un combustible con mayor contenido de etanol para intentar bajar los precios de la gasolina

Mundo

Alertan por situación sanitaria “profundamente preocupante” en Cuba, en medio de tensiones con EE. UU.

Mundo

Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: ¿a qué hora es y se puede ver en vivo?

Por el momento, se desconoce cuál será la suerte de Izarra Martínez, pero muy seguramente desde Colombia se iniciarán los trámites necesarios para que se ejecute la extradición y el sujeto venga al país a responder por los delitos de los que se le acusa.

Exclusivo: disidencias del Tren de Aragua; el nuevo grupo que investigan las autoridades

En su momento, la Policía Nacional publicó un cartel con los nombres y las caras de los más buscados en Bogotá, y ahí aparecía el hoy detenido por ICE. Este sujeto responde al alias de Ángel y no se tenía ninguna recompensa activa por su captura.

Este hombre, al parecer, es uno de los integrantes de la estructura delincuencial conocida como Los Maracuchos, que tiene vínculos con el Tren de Aragua y que en la capital del país ha cometido varios delitos como hurto, concierto para delinquir, homicidio, entre otros.

Esta es la foto que aparecía en el cartel de la Policía.
Esta es la foto que aparecía en el cartel de la Policía. Foto: Policía Nacional

Esto se suma a otros golpes que se le han venido dando a esta organización, que todo indica que nació en Venezuela. Hace poco, el Guala de la Policía confirmó la detención de alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua y quien sería mano derecha de alias Niño Guerrero, máximo líder de la organización criminal.