Exclusivo: nace un nuevo grupo criminal; se trata de las disidencias del Tren de Aragua que han cometido varios homicidios

La reciente captura de alias Cucaracho, mano derecha de Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, puso en evidencia un nuevo grupo criminal en el país.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 3:07 p. m.
Las investigaciones apuntan a que se trata de las disidencias del Tren de Aragua. Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Cali

SEMANA conoció que un nuevo grupo criminal nació en el país. Se trata de las disidencias del Tren de Aragua. Son hombres armados que se encargan de exterminar a quienes eran sus socios, jefes o aliados en rentas criminales.

El fenómeno que está ocurriendo es similar al de Iván Mordisco y Calarcá, que hicieron parte de las mismas disidencias del Estado Mayor Central, pero ahora se encuentran enfrentados.

Capturado alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua en Colombia. Foto: Policía

SEMANA obtuvo en exclusiva el testimonio del hombre clave del Gaula de la Policía, quien reveló cómo delinquen las disidencias del Tren de Aragua, que se autodenominan “antitren” y hacen presencia en las principales ciudades.

Edgar Correa, director Gaula, lideró el operativo contra alias Cucaracho. Foto: Policía

“Delinquen con asesinatos de personas venezolanas en diferentes regiones del país, de Latinoamérica y Estados Unidos. Están en ciudades principales: en Bogotá, Medellín, el Caribe, en la parte sur del país; se ha evidenciado que han entrado estas células de anti-Tren (de Aragua)”, dijo el investigador.

Así mismo, señaló que la investigación hasta el momento arroja que se dedican a asesinar a sus antiguos compañeros.

“Hasta el momento, en el proceso investigativo hemos evidenciado el tema que están combatiendo las células del Tren de Aragua”, señaló.

Explicó que se ha identificado por fuentes humanas que habría unos 50 integrantes armados del denominado anti-Tren.

Alias Cucaracho

“Ustedes son del anti-Tren”. Estas fueron las palabras que les gritó a los integrantes del Gaula de la Policía, alias Cucaracho, quien fue capturado recientemente en Santa Marta, en donde llevaba una vida ostentosa camuflándose bajo la figura de ganadero.

Alias Cucaracho nadando antes de que lo capturaran. Foto: Policía

Este sujeto había llegado hace dos años a Colombia, luego de haberse escapado de una cárcel en Venezuela junto a alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, la ubicación de Cucaracho se logró tras la información de fuentes humanas que entregaron a la Policía.

En Colombia, según el Gaula de la Policía, tenía la misión de expandir el negocio criminal del Tren de Aragua.

“Según las investigaciones, alias Cucaracho tendría más de siete años de trayectoria delincuencial y era el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. De igual forma, controlaba el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos en la región Caribe, además de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización”, relató el coronel Édgar Andrés Correa, director Gaula Policía Nacional.

Agregó el oficial que “la acción coordinada de las autoridades colombianas y sus aliados ratifica el compromiso del Estado con la seguridad y la protección de la vida y la libertad, enviando un mensaje claro: Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de las fronteras”.

