Nación

Mientras nadaba en una piscina, fue capturado mano derecha de alias Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

El operativo de captura de alias Cucaracho se llevó a cabo en Santa Marta.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 6:30 p. m.
Alias Cucaracho nadando antes de que los capturaran.
Alias Cucaracho nadando antes de que los capturaran. Foto: Policía

La Policía entregó detalles de la captura de Cucaracho, quien según la autoridad, sería mano derecha de alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua.

De acuerdo con la Policía, este sujeto se había fugado de una cárcel en Venezuela y llevaba dos años en el país, en donde las autoridades le venían haciendo especial seguimiento.

En las imágenes del operativo en su contra, la Policía lo grabó nadando en una piscina de un lujoso apartamento en Santa Marta.

“Con la captura de alias ‘Cucaracho’, cabecilla internacional del ‘Tren de Aragua’, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este delincuente coordinaba rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de dinamizar extorsiones, secuestros y lavado de activos en la región Caribe”, indicó la Policía.

Capturado alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua en Colombia.
Capturado alias Cucaracho, cabecilla del Tren de Aragua en Colombia. Foto: Policía

Agregó la autoridad que: “este resultado, logrado en articulación con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como la DEA, demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”.

Respecto al operativo, dijo la Policía que: “a través del Gaula y con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial, los Comandos Jungla, la DEA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una diligencia de registro y allanamiento en zona urbana de Santa Marta, logrando la captura de Jorge Luis Páez Cordero, conocido en el mundo criminal como alias “Cucaracho”, requerido mediante Circular Roja de Interpol".

Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua.
Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua. Foto: Foto: Ministerio del Interior Venezuela

Para las autoridades, este personaje sería mano derecha de alias Niño Guerrero, cabecilla principal del Tren de Aragua. “Según las investigaciones, alias Cucaracho tendría más de siete años de trayectoria delincuencial y era el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa”, reveló por su parte el Gaula de la Policía.

Así mismo indicó la autoridad policial que: “de igual forma, controlaba el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos en la región Caribe, además de dinamizar operaciones de lavado de activos para fortalecer las finanzas ilícitas de la organización. Durante el procedimiento fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una tablet, elementos que serán fundamentales para profundizar las investigaciones, identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de esta estructura criminal transnacional”.

