Escándalo sacude al Partido Republicano: hija del senador Bernie Moreno acusa a un aliado de Trump de abuso

The New York Times publicó esta semana una investigación que pone en el centro de la política estadounidense un escándalo de violencia doméstica que podría tener serias consecuencias políticas. El congresista republicano Max Miller, aliado cercano del presidente Donald Trump, enfrenta acusaciones graves de abuso físico presentadas por su exesposa Emily Moreno, hija del senador de origen colombiano Bernie Moreno.

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Según los documentos judiciales revisados por el diario, Emily Moreno alega que durante su matrimonio el congresista le lanzó agua hirviendo de una sartén sobre el pecho y el abdomen, la empujó contra una pared golpeándole la cabeza, le apuntó con un arma de fuego a la cabeza y fracturó la clavícula de la hija de ambos, hoy de dos años, dejándole también el hombro lastimado.

Miller ha negado categóricamente todos los señalamientos. No solo los rechaza, sino que ha contraatacado con una ofensiva legal y mediática en la que acusa a su exesposa de tener problemas de salud mental, de acosarlo y de fabricar denuncias falsas para destruir su carrera política.

Bernie Moreno Foto: GETTY IMAGES

También presentó una demanda por difamación y sostiene que la lesión de su hija fue producto de una conducta imprudente de Emily Moreno, aunque ninguna de las acusaciones ha sido probada en un tribunal.

Miller es un congresista de segundo período por el noreste de Ohio cuyo ascenso político estuvo directamente vinculado a su cercanía con Trump. Durante el primer gobierno del presidente republicano, fue responsable de la avanzada presidencial, y Trump lo respaldó personalmente para ganar su escaño en la Cámara desafiando a Anthony González, uno de los diez republicanos que votaron por su segundo juicio político tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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La relación entre ambos era tan estrecha que Miller se casó con Emily en 2022 en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, con el entonces expresidente presente en la ceremonia junto a aliados cercanos como Richard Grenell y Kellyanne Conway. Apenas dos años después, el matrimonio terminó en divorcio y desembocó en una batalla judicial que no ha dejado de escalar.

BERNIE MORENO Senador electo por Ohio Foto: AP

Según se reporta, tanto sondeos internos del partido como encuestas demócratas muestran que lo que parecía un escaño seguro se ha convertido en una contienda mucho más cerrada de lo esperado, al punto de que algunos dirigentes republicanos estudian si aún existe margen para reemplazar a Miller como candidato antes del cierre oficial de inscripciones.

La organización Giffords, fundada por la excongresista Gabby Giffords, exigió este miércoles su renuncia inmediata. “El Congreso no es lugar para abusadores violentos que atacan a su familia y le apuntan con un arma a la cabeza de su esposa. Max Miller debe renunciar ya y, si se niega, la Cámara debe expulsarlo”, dijo Emma Brown, directora ejecutiva de la organización en diálogo con el New York Times.

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Hasta el momento, el senador Bernie Moreno, padre de Emily, ha permanecido públicamente en silencio sobre el caso, lo que ha generado dudas sobre su compromiso en el caso al que no se ha referido. Un portavoz del senador indicó al diario que “su prioridad es la seguridad y el bienestar de su hija y su nieta”, pero que no litigará el asunto en los medios. De igual manera, pocos líderes republicanos se han pronunciado públicamente sobre el escándalo.