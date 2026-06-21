Desde Bogotá, la ciudad donde nació, el senador estadounidense Bernie Moreno compartió un mensaje cargado de recuerdos familiares, mientras participa como observador internacional en las elecciones de Colombia.

En su cuenta personal de X, el congresista recordó a su padre y destacó las enseñanzas de fe, trabajo y perseverancia que, según escribió, marcaron su camino desde Colombia hasta Estados Unidos.

Bernie Moreno recordó sus raíces y a su padre en Bogotá

Moreno publicó en X una fotografía desde Bogotá junto a un mensaje en memoria de su padre, a quien recordó durante el Día del Padre como una figura clave en su vida y trayectoria.

En el mensaje recordó que su progenitor le dejó enseñanzas relacionadas con la familia, la disciplina y la búsqueda del llamado “Sueño Americano”.

“Papá, sigo viniendo aquí buscando tu sabiduría, tu guía y tus consejos”, escribió el senador en su publicación, en la que también destacó sus raíces colombianas y el papel que tuvo su familia en su trayectoria personal.

Desde Bogotá, el senador evocó la figura de su padre como una fuente de inspiración y aseguró que sus consejos siguen presentes en las decisiones que toma.

En sus palabras, conectó su pasado como niño colombiano con la vida que construyó en Estados Unidos, una historia que suele presentar como ejemplo de las oportunidades que ofrece el llamado sueño americano.

El mensaje rápidamente llamó la atención porque ocurre en medio de su visita a Colombia para acompañar el proceso electoral desde una posición institucional como observador internacional.

Today, on Father’s Day, I stood at my father’s grave in Bogotá, the city where I was born and where he gave me my first lessons in faith, hard work, and chasing the American Dream.



Dad, I still come here seeking your wisdom, your guidance, and your advice. I wish we had more… pic.twitter.com/Ozz5GELfiN — Bernie Moreno (@berniemoreno) June 21, 2026

Bernie Moreno nació en Bogotá en 1967 y emigró a Estados Unidos cuando era niño.

Con el paso de los años desarrolló una carrera empresarial en Ohio en el sector automotor y posteriormente ingresó a la política.

En 2024 fue elegido senador por Ohio, convirtiéndose en una de las figuras de origen colombiano con mayor relevancia dentro de la política estadounidense.

La presencia de Moreno en Colombia genera interés por su doble condición: es un político estadounidense con origen colombiano y, al mismo tiempo, un representante de una de las corrientes políticas más influyentes dentro del Partido Republicano en Estados Unidos.

El senador fue acreditado como observador internacional para la jornada electoral por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente de esa entidad confirmó que Moreno contaba con autorización para participar dentro de la misión de observación.

Su presencia también ha sido seguida por sus declaraciones previas sobre el proceso electoral colombiano.

Moreno había señalado la importancia de que las elecciones contaran con garantías de transparencia y seguridad, posiciones que generaron debate político en Colombia.

Durante su participación como observador, el senador afirmó que estaba siguiendo el desarrollo de la jornada y posteriormente destacó aspectos del funcionamiento del sistema electoral colombiano.

Su historia personal, un hombre nacido en Bogotá que llegó al Senado estadounidense, lo convierte en una figura que conecta dos países y dos escenarios políticos.

Bernie Moreno envió mensaje previo a las elecciones presidenciales: “El futuro de Colombia puede ser más brillante que nunca”

Mientras en Colombia millones de ciudadanos definen el rumbo político del país, Moreno aprovecha su presencia en Bogotá para reforzar también la narrativa personal que ha acompañado su carrera.

No olvida su caracter de inmigrante y atribuye su trayectoria a los valores familiares y a las oportunidades que encontró en Estados Unidos.