Bernie Moreno envió mensaje previo a las elecciones presidenciales: “El futuro de Colombia puede ser más brillante que nunca”

El senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno, participará este domingo, 31 de mayo, como observador de las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia para definir al próximo presidente del país.

El acompañamiento de Bernie Moreno al proceso electoral colombiano en el que Estados Unidos tiene los ojos puestos

Moreno le envió este sábado un mensaje a los colombianos, previo al inicio de la jornada electoral, en el que desatacó el sistema democrático del país. “Mañana, mientras millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto, el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas”, señaló el congresista.

El congresista estadounidense fue enfático en afirmar que las elecciones le pertenecen “exclusivamente al pueblo colombiano”, descartando la injerencia de gobiernos y ciudadanos extranjeros, así como tampoco a “intereses corruptos, ni a criminales dentro o fuera de sus fronteras soberanas”.

Bernie Moreno celebró la fortaleza de las instituciones en Colombia y la importancia de unas elecciones libres de intimidación, coacción o cualquier forma de interferencia. “En ese momento de marcar la papeleta, todos los colombianos son verdaderamente iguales, y esa igualdad es sagrada y poderosa”, manifestó.

El senador republicano destacó la “sólida y orgullosa tradición de elecciones democráticas” en Colombia y los “lazos de amistad” que tiene con Estados Unidos. “Honramos esa alianza perdurable hoy respetando plenamente la soberanía de Colombia y la voluntad de su pueblo”, señaló.

Moreno destacó que “estas son, sin duda, unas elecciones cruciales” para el país, por lo que las decisiones que se tomen este domingo en las urnas “tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras” y aseguró que mantiene una esperanza.

“El futuro de Colombia puede ser más brillante que nunca, lleno de prosperidad, seguridad, unidad y oportunidades, guiado por la sabiduría, el coraje y la voluntad colectiva de su pueblo”, rescató el congresista.

Bernie Moreno, senador de EE. UU., ya está en Colombia para ser observador electoral en las elecciones presidenciales

Finalmente, agradeció al Consejo Nacional Electoral por invitarlo a ser parte de los observadores del proceso y envió un contundente mensaje a los colombianos. “Que acudan a las urnas con la mente clara, el corazón firme y la profunda conciencia de la responsabilidad histórica que conlleva su mandato. Su futuro está en sus manos, y así debe ser”.