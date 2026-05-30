Abelardo de la Espriella habla con Westcol en Barranquilla: “Yo nunca he defendido narcotraficantes, eso es una leyenda urbana”

Desde su oficina en Barranquilla y a pocas horas de la primera vuelta, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló con Westcol. El aspirante respondió a las críticas por su labor como abogado defensor, aclarando que nunca ha defendido narcotraficantes.

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“¿De dónde nace que Abelardo de la Espriella defiende a los bandidos?“, preguntó Westcol, a lo que De la Espriella respondió: ”Fíjate lo que decían. Que yo defendía a mafiosos. Cuando tú hablas de mafiosos, es una persona que se dedica al narcotráfico. Yo nunca he defendido a narcotraficantes, eso es una leyenda urbana“.

“Cuando empecé y tenía menos que tú de edad, llevé un par medio chimbo, no me gustó y más nunca me dediqué a eso. No es porque no tengan derecho a la defensa, un abogado lo puede hacer. La labor de un abogado es tan legal que cuando tú no tienes plata para pagarlo, el Estado te lo pone. Si no tienes un abogado, no se puede celebrar el juicio”, dijo.

Y agregó: “Es una actividad completamente legal, no importa a quién defiendas. Pero eso de que yo defendí a mafiosos, eso es una leyenda negra”.

Abelardo de La Espriella en entrevista con Westcol. Foto: Redes sociales.

Además, De la Espriella aseguró que si bien defendió a “gente con problemas”, también defendió a “gente buena”.

“Al final del día lo que hice fue colaborar con la justicia. Si la persona tenía un problema, yo la llevaba a que aceptara unos cargos, buscar el mal menor y no desgastar a la justicia. Si era injustamente acusado, pues yo le defendía y salía libre. Eso es lo que hacemos los abogados”, explicó.

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Westcol preguntó: “¿Hay una razón específica por la que tú defendías a ese tipo de personas?“, a lo que el candidato respondió: ”Porque yo era el mejor abogado y todos me buscaban".

Y resaltó que nunca tuvo una sanción penal o disciplinaria en su ejercicio como abogado.

“¿Qué quiere decir eso? Que nunca violé la ley. Yo siempre actué en el marco del derecho. Ahí sí viene otra cosa. A mí no me perdonan que sea un hijo del Caribe, que sea de provincia. Que le haya puesto la pata a un poco de vacas sagradas en Bogotá que recibían los procesos, pero que no daban la cara. Ponían a unos segundones a firmar. Yo puse de moda cobrar duro, pero poner la cara y defender al cliente", manifestó.

A pocas horas de que comience la primera vuelta, De la Espriella se disputará la Presidencia.