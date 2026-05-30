Abelardo de la Espriella sorprendió a Westcol con tres gorras de su última colección: “Quiero que me las firmes”

Abelardo de la Espriella sorprendió al creador de contenido Westcol en la realización del streaming en la tarde del 30 de mayo. El candidato contaba con tres gorras de la última colección del creador de contenido, las cuales son conocidas en redes sociales por tener una W en la parte frontal de las mismas.

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De la Espriella pidió al influencer firmar las gorras para rifarlas entre sus seguidores. Westcol agradeció el gesto y plasmó su firma en cada uno de los ejemplares.

Westcol - Abelardo de la Espriella. Foto: Instagram @westcol - @delaespriella_style

“Ay, papi, ¿cómo me viste? Ay, papi, esa la conseguí yo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque quiero que me las firmes las tres. Porque las voy a rifar entre mis seguidores", destaca el candidato presidencial.

Emprendimientos en Colombia

De la Esprilla habló de los emprendimientos de Westcol y le pidió montar un restaurante en Baranquila.

“Las hamburguesas están en Barranquilla, pero tienes que montar un sitio bien chévere en Barranquilla. Pues a mí me gustaría, la verdad. Yo te pongo el local, una casa mía bien chévere en el Prado, y montamos una discoteca bien barata”, destacó Abelardo de la Espriella.

Por otra parte, señaló que el país necesita un cambio. El candidato señaló que, de ser elegido, bajaría los impuestos con el objetivo de que las personas tengan libertad empresarial.

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“Pero yo quiero que la gente escuche eso. Realmente no está difícil emprender, te lo digo de verdad. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Estado colombiano, en vez de ser un socio, para el emprendedor, es el enemigo. Voy a bajar los impuestos y voy a sacar todos esos trámites de la mitad para que la gente tenga libertad empresarial y este país empiece a moverse como corresponde”, señala el candidato.